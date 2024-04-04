В Иерусалиме проходит заседание кабинета по вопросам национальной безопасности

Биньямин Нетаниягу, завершив телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, собрал заседание кабинета по вопросам национальной безопасности.

Согласно сообщениям в СМИ, это заседание посвящено угрозе, исходящей из Ирана на фоне сообщений о причастности Израиля к ликвидации генералов КСИР в Дамаске.

Открывая совещание, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал: "Многие годы Иран действовал против нас как напрямую, так и через своих прокси, поэтому Израиль действовал против Ирана и его прокси как в обороне, так и в атаке. Мы сумеем себя защитить, и будем действовать согласно простому принципу: тот, кто на нас нападет или планирует напасть, поплатится".