Палестинские источники сообщают об интенсивных ударах по городу Газа
время публикации: 04 апреля 2025 г., 00:40 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 00:59
Источники в секторе Газы сообщают, что около полуночи израильские ВВС возобновили нанесение интенсивных ударов по целям в городе Газа. Одновременно с этим работает израильская артиллерия.
Бомбардировкам подвергаются объекты ХАМАСа в восточных кварталах сектора. Палестинские блогеры в социальных сетях описывают ситуацию так, будто Газа оказалась "в огненном кольце".
Одновременно с этим ЦАХАЛ ведет обстрел целей в центральной части сектора из крупнокалиберных орудий. Кроме того, в Шуджайе цели обстреливаются с вертолетов и беспилотников ЦАХАЛа.
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