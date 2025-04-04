Палестинские источники сообщают об интенсивных ударах по городу Газа

Источники в секторе Газы сообщают, что около полуночи израильские ВВС возобновили нанесение интенсивных ударов по целям в городе Газа. Одновременно с этим работает израильская артиллерия.

Бомбардировкам подвергаются объекты ХАМАСа в восточных кварталах сектора. Палестинские блогеры в социальных сетях описывают ситуацию так, будто Газа оказалась "в огненном кольце".

Одновременно с этим ЦАХАЛ ведет обстрел целей в центральной части сектора из крупнокалиберных орудий. Кроме того, в Шуджайе цели обстреливаются с вертолетов и беспилотников ЦАХАЛа.