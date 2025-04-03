Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин провел первый брифинг после вступления в должность

Бригадный генерал Эфи Дефрин, сменивший на посту пресс-секретаря ЦАХАЛа Даниэля Хагари, провел свой первый брифинг, который был посвящен операции "Сила и меч" в секторе Газе, а также деятельности ЦАХАЛа на других фронтах.

Говоря о Газе, Эфи Дефрин сообщил, что интенсивными боевыми действиями ЦАХАЛ добивается достижения двух целей войны: возвращения заложников и уничтожения ХАМАСа. "Мы расширили операцию на юге Газы, чтобы рассечь район Рафиаха. Наши силы продолжают уничтожать террористическую инфраструктуру", – заявил он.

Дефрин сообщил, что после возобновления боевых действий в секторе Газы ЦАХАЛ атаковал более 600 объектов террористов, уничтожил более 200 боевиков и 12 высокопоставленных членов ХАМАСа. "Все они были террористами и все они принимали участие в бойне 7 октября", – подчеркнул он и добавил: "Как сказал начальник Генштаба, единственное что нас может остановить – это освобождение наших заложников. Мы не успокоимся, пока они не вернутся домой".

Говоря о боевых действиях на других фронтах, он сообщил, что на юге Сирии ЦАХАЛ зачищает территорию от оружия, чтобы не допустить его попадания в руки враждебных Израилю элементов, а также от террористов, нанося по ним удары с земли и воздуха. ЦАХАЛ продолжает действовать в "зоне разъединения", чтобы обеспечить безопасность жителей израильского севера. В Ливане силы ЦАХАЛа обеспечивают соблюдение соглашения о прекращения огня. В Иудее и Самарии продолжается антитеррористическая операция, в ходе которой особое внимание уделяется северной Самарии.

Бригадный генерал Эфи Дефрин также коснулся инцидента с порчей имущества палестинских арабов во время операции в деревне Джинба, на юге Хевронского нагорья. Он отметил, что действия израильских военнослужащих в этих инцидентах не соответствовали профессиональным и ценностным стандартам ЦАХАЛа.