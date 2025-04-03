Отчет ЦАХАЛа о бойне на фестивале Nova возле Реим в "черную субботу" 7.10.23

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования событий на фестивальной площадке музыкального фестиваля Nova возле кибуца Реим, произошедших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Перед предоставлением материалов для публикации в прессе отчет о расследовании был представлен близким погибших и похищенных на фестивале.

Следует отметить, что многие родственники погибших, захваченных в заложники и спасшихся участников фестиваля Nova отмечают, что данные отчета ЦАХАЛа в ряде деталей не совпадают с известными им сведениями.

Результаты отчета были подытожены бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Герци А-Леви и представлены новому начальнику Генштаба генерал-лейтенанту Эялю Замиру, а также министру обороны Исраэлю Кацу.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

В ходе жесточайшего нападения 7 октября на фестивальной площадке, в ее окрестностях и на дорогах были убиты 378 гражданских лиц и сотрудников служб безопасности, 44 человека были похищены – речь идет о скорбной статистике, связанной именно с фестивалем Nova. 17 человек из числа похищенных на фестивале до сих пор находятся в плену террористов в секторе Газы, 27 заложников были возвращены в Израиль.

Военнослужащие ЦАХАЛа, сотрудники полиции и Общей службы безопасности ШАБАК, сражавшиеся с террористами на фестивальной площадке Nova, действовали с мужеством и героизмом. В боях погибли 34 сотрудника служб безопасности: 16 из них были сотрудниками полиции, 16 – военнослужащими ЦАХАЛа, двое погибших были сотрудниками ШАБАКа. Множество сотрудников служб безопасности и гражданских лиц получили ранения.

Следствием установлено, что ЦАХАЛ не справился с задачей по защите участников фестиваля Nova, и что героизм сотрудников сил безопасности, включая полицейских и охранников фестиваля, военнослужащих ЦАХАЛа и Службы тюрем ШАБАС достойны упоминания. В отчете указано, что решение руководителя полицейского участка Офакима Ниви Оханы завершить фестиваль и приступить к эвакуации участников сразу после начала ракетных обстрелов, принятое после оценки ситуации с охранными структурами на месте, помогло спасти множество жизней участников фестиваля.

Упоминания также заслуживают действия сил ЦАХАЛа, организации по сбору тел жертв терактов и катастроф ЗАКА и медико-спасательной службы "Ихуд Ацала" наряду с другими добровольцами, которые оказывали медицинскую помощь раненым, искали и эвакуировали тела погибших.

В тот день многие гражданские лица проявили исключительное мужество и действовали с доблестью и самопожертвованием перед лицом кровавого нападения. Из-за множества событий и участников следственная группа не смогла проследить каждый отдельный инцидент, однако установила, что действия гражданских лиц, жертвовавших своей жизнью в бою, для спасения и эвакуации пострадавших являются примером героизма.

Следственная группа подчеркивает, что военное расследование было сосредоточено только на проверке действий сил Армии обороны Израиля во время подготовки к фестивалю и во время нападения террористов на район проведения фестиваля, и не включало в себя часть полицейского расследования событий 7 октября в районе Nova. Вместе с тем, члены следственной группы ЦАХАЛа встречались и беседовали со многими представителями полиции, относящимися ко всей цепочке полицейского командования, и в рамках действующих ограничений с обеих сторон получили максимально возможную помощь и сотрудничество.

В предисловии к отчету подчеркивается, что результаты расследования соответствуют истине и максимально возможным в рамках ограничений образом честно и точно представляют действия сил ЦАХАЛа, наряду с действиями полиции и спасательных служб. Следственная группа сожалеет о любых возможных ошибках и неточностях и призывает общественность обращаться в отдел обращений граждан и передать свои уточнения, где это необходимо. Подчеркивается также, что следственная группа по фестивалю Nova не расследовала события за пределами района фестивальной площадки, они расследуются другими следственными группами ЦАХАЛа, изучающими обстоятельства боев в приграничном районе в "черную субботу".

Резня на фестивальной площадке Nova была одним из десятков очагов террористического нападения утром 7 октября 2023 года. Большинство обстоятельств, связанных с оперативным ответом служб безопасности, находятся в рамках комплексных расследований в отношении стратегических, оперативных и тактических концепций накануне "черной субботы", пробелов разведки, событий в ночь накануне нападения и в первые сутки сражения.

Основными факторами, затруднившими прибытие сил безопасности к эпицентру боевых действий, были бои оборонительных сил дивизии "Газа" в десятках различных центров атаки одновременно, а также отсутствие координации между органами безопасности и зачастую между различными подразделениями одной и той же структуры, трудности с формированием общей картины ситуации и определением порядка приоритетов, а также изоляция района противником.

Основные выводы расследования

Фестиваль Nova не был изначально определен террористами ХАМАСа в качестве цели нападения. Отряд боевиков спецподразделения ХАМАСа "Нухба" численностью около сотни террористов прибыл в район фестивальной площадки относительно поздно, после того, как террористы заблудились по пути к своей основной цели – городу Нетивот. К этому выводу следствие пришло, изучив поведение противника по прибытии с севера по шоссе 232 – действия террористов свидетельствовали о том, что они воспользовались предоставившейся оперативной возможностью, а не осуществляли запланированную организованную атаку. В пользу вышеприведенного вывода свидетельствует и тот факт, что после резни на фестивале Nova тот же отряд "Нухба" продолжил движение на север, путь ему преградили силы ЦАХАЛа, и поэтому террористы вошли в кибуц Беэри.

В район фестивальной площадки вошел отряд "Нухбы" численностью около ста боевиков, они прибыли на 14 пикапах и двух мотоциклах. Отряд террористов имел при себе огромное количество оружия и боеприпасов: зенитные ракеты, противотанковые ракеты, тяжелые пулеметы, в дополнение к личному оружию, такому как автоматы "калашников", ручные гранаты и наручники. Боевики "Нухбы" прибыли в район фестивальной площадки Nova в 08:10, большая часть из них покинула этот район в 10:10. В последующие часы на территории фестивальной площадки продолжались акты резни, похищений, издевательств, изнасилований и мародерства, совершаемые террористами без организационной принадлежности – в том числе так называемым "мирным населением" сектора Газы, присоединившимся к атаке. По оценкам следственной группы, в ходе боевых действий силы безопасности уничтожили на данной арене боя около 20 террористов.

Расследование длилось около десяти месяцев, оно включало в себя множество часов собеседований и опросов командиров, бойцов, организаторов фестиваля и сотрудников служб безопасности, действовавшими в районе. Кроме того, следователи прочли и просмотрели десятки свидетельств, собранных у выживших. В рамках процесса внутреннего расследования ЦАХАЛа было собрано тысячи единиц информации и визуальных материалов, на базе которых следователи, как указано в отчете, стремились составить как можно более ясную и точную картину развития событий. Были собраны записи с камер наблюдения с фестивального комплекса Nova, из окрестных населенных пунктов и с перекрестков, а также записи автомобильных видеорегистраторов, нательных камер сотрудников служб безопасности.

Следователи просмотрели и изучили также дополнительные разведданные, в том числе визуальные материалы, снятые террористами, и материалы допросов боевиков, захваченных в ходе военных действий. Несмотря на то, что это было внутриармейское расследование, оно велось в сотрудничестве и при участии полиции Израиля, отвечавшей за процедуру разрешения проведения фестиваля: силы полиции также действовали и сражались в этом районе. Следствие также велось в сотрудничестве с подразделением полиции ЛАХАВ-433 – с учетом взаимных ограничений задействованных структур.

Следственную группу возглавлял бригадный генерал резерва Идо Мизрахи, и все члены следственной группы не входили в непосредственную цепочку командования на месте происшествия и не были вовлечены в сами события, чтобы исключить конфликт интересов.

Следственная группа определила район фестиваля Nova как территорию, включающую собственно фестивальную площадку и открытые пространства к западу от фестивального комплекса, пути эвакуации, шоссе 232 между перекрестком Нахаль Грар на севере и точкой, где в самом начале атаки был подожжен одиночный танк 77-й бронетанковой бригады и убиты двое военнослужащих ЦАХАЛа, членов экипажа танка – на юге, а также открытые пространства к востоку от шоссе 232. Расследование изучало события вокруг фестивального комплекса и района фестиваля Nova и другие значимые события, повлиявшие на происходящее в районе фестиваля Nova.

1. Предварительный этап – процесс разрешения проведения фестиваля и предварительная подготовка

Следствием установлено, что проведение фестиваля Nova в лесистой местности возле кибуца Реим было разрешено всеми задействованными структурами: полицией Израиля, отвечающей за процедуру лицензирования, обеспечение безопасности и координацию спасательных организаций (служба скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарно-спасательная служба и тому подобные), а также ЦАХАЛом, отвечавшим за безопасность. Все это происходило в соответствии с действовавшими на тот момент приказами и процедурами. О проведении фестиваля на тысячи участников в окрестностях сектора Газы было известно командующему дивизией "Газа" и командующему Южным военным округом.

Тем не менее, следствием были выявлены пробелы в понимании полномочий и ответственности в процессе утверждения мероприятия армией – в области, касающейся полномочий по разрешению или запрещению проведения фестиваля. Несмотря на свое профессиональное несогласие с проведением этого мероприятия, командиры ЦАХАЛа считали, что без существенной причины запретить его проведение невозможно. Диапазон полномочий военного командования в этом контексте недостаточно ясен, особенно в отношении полномочий регионального командира бригады. Было установлено, что в соответствии с принятой практикой, ЦАХАЛ разрешает проведение гражданских мероприятий в зонах своей ответственности при условии необходимого обеспечения безопасности. В свете вышеперечисленного, и наряду с тем фактом, что в рамках оценки ситуации на уровне дивизии "Газа" в предшествовавшие резне дни явной причины в сфере безопасности, на основании которой фестиваль можно было бы запретить, не было, следственная группа определила, что принятое в армии решение разрешить проведение фестиваля было разумным и обоснованным.

В процессе рассмотрения запроса на утверждение проведения фестиваля состоялась беседа между различными уровнями командования в Южном военном округе, после чего фестиваль был разрешен командиром северной бригады. Следствием было установлено, что в рамках подготовки к фестивалю были выявлены серьезные недостатки в межведомственной координации, особенно в рабочих взаимодействиях между ЦАХАЛом и полицией Израиля. Речь идет, среди прочего, о проведении совещаний по утверждению планов фестиваля без присутствия представителей ЦАХАЛа, отвечающих за данный район. Из расследования следует, что были обнаружены серьезные недостатки в системе подготовки к фестивалю в северной бригаде: не была проведена целевая оценка ситуации для фестиваля, не был назначен постоянный представитель армии в полицейском штабе на территории фестиваля, не был создан совместный штаб с силами безопасности и охраны мероприятия.

Факт проведения фестиваля упоминался в оценке ситуации по субботе в бригаде, но большинство сил на местности не знали о самом проведении фестиваля с участием нескольких тысяч гражданских. В рамках ночной оценки оперативной ситуации, проведенной между командующим Южным военным округом и командующим дивизией "Газа", а затем между командующим дивизией "Газа" и командующим северной бригады, тема проведения фестиваля не обсуждалась и не было принято решение о продолжении его проведения или о закрытии.

2. Этап "א" – Эвакуация участников с площадки Nova (с 06:29 до 08:00)

В 06:29 начался массированный ракетный обстрел из сектора Газы в направлении окрестностей сектора и в направлении Государства Израиль. Через несколько минут после начала обстрела командующий полицией Офакима Ниви Охана, возглавлявший полицейский командный пункт на фестивальной площадке, после совещания с охранниками на месте принял решение закрыть фестиваль и эвакуировать присутствующих на территории фестивальной площадки Nova. В это время в районе фестиваля Nova находились около 50 полицейских на посту и около 70 невооруженных охранников, поскольку это был час между утренней и ночной сменами.

Большинство участников фестиваля, эвакуированных из района Nova, смогли бежать из приграничной зоны без повреждений. Однако десятки участников, которые эвакуировались на север и на юг по шоссе 232, были атакованы боевиками, проникшими на территорию Израиля и устроившими засады на транспортных путях и ключевых перекрестках. Десятки участников фестиваля пытались найти укрытие в передвижных бомбоубежищах ("мигуниот") и были атакованы террористами, или пытались укрыться в приграничных поселениях, где также были атакованы террористами.

На этом этапе из-за множества сообщений о стрельбе в приграничной зоне несколько сотрудников полиции покинули район Nova для оказания помощи в других местах. В их числе был командир полицейского участка Офаким, а затем территорию фестивального комплекса покинул и его заместитель, которому была передана команда.

Начиная примерно с 07:05 несколько человек, получивших огнестрельные ранения, вернулись с севера в фестивальный комплекс, надеясь получить помощь. Поняв от них, что террористы ведут стрельбу по северной части шоссе 232, около 07:20 полиция заблокировала движение по шоссе 232 в северном направлении.

Однако параллельно с засадой террористов и обстрелами на севере, с этого момента пытавшиеся бежать участники фестиваля начали подвергаться нападениям боевиков вдоль шоссе 232 и в южном направлении. Поэтому многие автомобили начали возвращаться на фестивальную площадку Nova, что привело к блокированию движения транспорта на юг. Для усиления усилий по эвакуации людей около 07:35 полиция и охрана фестиваля открыли грунтовую дорогу для бегства и эвакуировали участников фестиваля на восток в направлении поселка Патиш. В отчете подчеркивается: решение закрыть фестиваль и эвакуировать его участников сразу после начала ракетного обстрела спасло жизни тысяч участников мероприятия. Большинство из них достигли своих пунктов назначения.

Но из-за многочисленных инцидентов со стрельбой в приграничной зоне временное окно для эвакуации было очень коротким, и в результате в районе фестивальной площадки остались сотни человек. Среди основных причин присутствия множества гражданских лиц в комплексе Nova во время резни, начавшейся с проникновением боевиков – сотрудники продюсерской компании не покинули место фестиваля, где оставалось оборудование и фестивальная инфраструктура, поскольку разобрать их в кратчайшие сроки было невозможно; были люди, физически не способные уйти, а также были вернувшиеся участники фестиваля, которые ранее предприняли попытку к бегству, столкнулись с засадами террористов и вернулись в район фестиваля, некоторые из них – с огнестрельными ранениями.

Решение полиции и охраны эвакуировать участников фестиваля по грунтовой дороге на восток в направлении населенного пункта Патиш заслуживает упоминания, поскольку оно спасло многие жизни. В тот момент в штабе бригады оценивали ситуацию следующим образом: 90% участников фестиваля из зоны Nova эвакуированы.

3. Этап "ב" – бой за шоссе 232 (с 08:00 до 09:15)

Примерно в 08:00 колонна из 14 пикапов и двух мотоциклов с примерно 100 боевиками двигалась по шоссе 2321 и повернула на перекрестке Беэри на шоссе 232 в южном направлении. Несколько пикапов из колонны остановились сбоку от дороги, террористы убивали гражданских лиц в "мигуните" и на перекрестке у въезда в кибуц Беэри, а также в автомобилях, едущих по шоссе 232.

Сотрудники полиции, находившиеся в районе фестивальной площадки, поняли, что боевики окружают их с севера, и приготовились к оборонительному бою в точке северного блокпоста. В 08:10 отряд террористов высадился в нескольких десятках метров от блокпоста, и полицейские и охрана вели сдерживающий бой против боевиков. Во время боя по израильскими силам было выпущено несколько противотанковых ракет, причинивших значительный ущерб и приведших к жертвам. Услышав звуки стрельбы и взрывов, сотни участников фестиваля побросали свои автомобили и убежали пешком в открытую местность.

В 08:20 в район Nova прибыл танк 77-й бронетанковой бригады из заставы "Нахаль Оз" после интенсивных боев на линии соприкосновения, во время которых танк несколько раз был поражен противотанковыми снарядами. К моменту прибытия в район танк был лишь частично укомплектован экипажем: в нем оставался водитель танка и заряжающий, который был тяжело ранен. Увидев, что полиция сражается с террористами, танк подъехал к ним с шоссе 232 и привлек большую часть огня на себя. Заряжающий танка присоединился к отряду израильтян, которые вели бой с террористами рядом с танком, и передал одному из охранников свое личное оружие. При попытке вернуться в танк заряжающий попал под огонь боевиков и был убит. В ходе попыток противника захватить танк, под массивным огнем, водителю танка удалось уничтожить одного из боевиков, завести танк и выехать на шоссе 232 в южном направлении, оттесняя террористов на своем пути, пока танк не остановился в южной точке на шоссе 232.

В 08:25 на территории района, где проводился фестиваль Nova, примерно 100 боевиков осуществляли убийства, резню и стрельбу. Помимо отряда, атаковавшего танк, боевики открыли огонь в восточном направлении по шоссе 232, обстреливая бежавших участников фестиваля. Другая группа боевиков обошла северный блокпост на шоссе 232 и атаковала полицейских, которым становилось все сложнее сражаться из-за исчерпавшихся боеприпасов.

Примерно в 08:30 после ожесточенного боя террористы разбили полицейские силы и охрану на северном блокпосте и прорвали блокпост. В этом героическом бою погибли 10 сотрудников полиции и руководитель охраны фестиваля.

Начиная с этого момента, группа из шести сотрудников полиции вместе с двумя офицерами ЦАХАЛа, оказавшимися в районе боя по дороге в военный лагерь "Реим", вели бои с террористами, продолжавшими прорываться на юг. Под тяжелым огнем они оказывали помощь раненым и пытались эвакуировать как можно больше гражданских в тыл. Во время боя полицейским удалось ликвидировать трех боевиков.

Дополнительный полицейский отряд смог выбраться в направлении пути эвакуации в поселок Патиш, и в течение многих часов они обеспечивали защищенную эвакуацию участников фестиваля, бежавших пешком в восточном направлении.

В течение этого времени террористы установили оперативный контроль над шоссе 232 от северного блокпоста до южного блокпоста. Боевики медленно продвигались на юг, убивая всех, кто встречался на их пути, причиняя значительный ущерб и оставляя за собой множество жертв. Они поджигали автомобили, проверяли их на наличие выживших и похитили семерых участников фестиваля вдоль шоссе 232.

Во время этих событий заместитель командира батальона "Каракал", который был на пути к базе "Суфа", прибыл в район фестивальной площадки Nova после боев с террористами вдоль шоссе 232 на севере. Около 09:15 он остановил свою машину на расстоянии примерно 100 метров к югу от северного блокпоста, вышел из машины и бросился в сторону боевиков. Учитывая значительное количество террористов в данном районе в тот момент, следователи предполагают, что по прибытии боевики немедленно открыли по нему огонь, и он погиб на месте. В отчете следователей подчеркивается: заместитель командира батальона "Каракал" отважно шел на боестолкновение с противником и погиб в бою в районе фестиваля Nova.

Этап "ג": резня на фестивальной площадке Nova (с 09:15 до 11:30)

Примерно в 09:15 террористы "Нухбы" прибыли на территорию фестивального комплекса Nova и продолжили массовые убийства. Большинство жертв были убиты в период с 09:15 до 10:10. Боевики имели полную свободу действий, что позволило им осуществлять убийства, пытки, похищения и мародерства. В 09:23 террористы на территории зоны кемпинга выпустили по дежурившей на фестивале машине скорой помощи, ракету РПГ, машина полностью сгорела. Около 10:10 большинство террористов атакующего отряда покинули район фестиваля Nova.

Между 10:00 и 10:30 в район фестивальной площадки прибыли десятки террористов без организационной принадлежности, они продолжили акты убийств, изнасилований, пыток, похищений и других жестоких преступлений. При этом сотни участников фестиваля были рассеяны по открытым пространствам и в течение многих часов пытались вызвать помощь, отправляя свои координаты силам безопасности, своим близким и в СМИ.

Во время боя, примерно в 10:00, офицер разведки северной бригады пытался направить к силам, находившимся в точке расположения танка, боевой вертолет. Задачей вертолета было найти одинокий танк, вокруг которого собрались многие гражданские лица. Экипаж вертолета заметил колонну пикапов, выезжающую из района фестивальной площадки Nova на север, однако экипаж не понял, что речь идет о террористах, которые только что завершили ужасную резню. Внутреннее расследование ВВС установило, что экипаж вертолета должен был взвесить возможность открыть огонь по колонне для сдерживания или уничтожения террористов, несмотря на неопределенность. Тем не менее, этот экипаж действовал профессионально и решительно на многих аренах боевых действий в тот день.

Около 11:00 силы ЦАХАЛа, направленные в район фестивальной площадки, высадились пешком неподалеку от кибуца Реим и направились к стоянке Реим, где размещался фестиваль. Однако по дороге отряд услышал стрельбу у южного входа в кибуц Реим, вступил в бой в кибуце и не достиг района фестиваля Nova. При этом в штабе северной бригады получили ложную информацию, что отряд достиг фестивальной площадки Nova возле Реим.

5. Этап "ד" – прибытие первых военнослужащих (с 11:30 до 15:30)

В 11:35 силы батальона "Шакед" дивизии "Гивати", которые находились на оперативной службе в Иудее и Самарии, прибыли с юга в районе фестивальной площадки Nova на трех джипах "Давид". Отряд высадился возле южной точки, где террористы уничтожили танк (обозначенной на предоставленной ЦАХАЛом карте как "точка танка" – "некудат а-танк"), соединился на месте с офицером ЦАХАЛа и после проведения оценки ситуации начал пешее прочесывание местности и зачистку фестивального комплекса Nova. В это время в районе свободно действовали террористы без организационной принадлежности: всего за несколько минут до прибытия отряда боевик устроил убийства участников фестиваля, которые пытались спрятаться в мусорных контейнерах.

Услышав стрельбу, прибывший отряд бросился к контейнерам, военнослужащие стремились к контакту с противником, они героически сражались и в короткий срок смогли уничтожить около 15 боевиков, оказать медицинскую помощь раненым и эвакуировать с фестивального комплекса Nova выживших.

Впоследствии на место прибыли силы полиции, ЯМАС и дополнительные силы ЦАХАЛа, они помогли в прочесывании местности и эвакуации раненых. К 15:00 район фестивального комплекса Nova был зачищен от боевиков.

Этап "ה": эвакуация выживших и тел погибших (с 15:30 и далее)

Примерно в 15:30 командир МАЛИ ("А-Мерказ а-Леуми ле-Имуним ба-Явеша", Национальный центр учений сухопутных войск) принял под свою ответственность район фестивального комплекса до утра воскресенья, 8 октября. Военнослужащие с базы МАЛИ, расположенной в Негеве неподалеку от кибуца Цеилим, руководили сбором и эвакуацией тел убитых при поддержке дополнительных сил ЦАХАЛа, волонтеров организации ЗАКА, "Ихуд Ацала" и полиции.

Выводы расследования

1. Формирование общей картины ситуации

Развитие событий и масштабы бедствия не дошли до сведения дивизии "Газа" и северной бригады в нужное время и в нужном месте по трем основным причинам:

а) Силы дивизии "Газа" и северной бригады вели бои на линии противостояния и в населенных пунктах против комбинированной атаки противника, имевшего численное преимущество и оперативное боевое превосходство. Начиная с 06:29, в секторе батальона "Нахаль-Оз", ответственного за район, где проходил фестиваль Nova, шли тяжелые бои в военных лагерях и на заставах "Нахаль-Оз", "Пага", "Нахаль Сахаф", "Назмит" и "Хец Шахор", а также в населенных пунктах Нахаль-Оз, Беэри, Алумим, Мефласим, Саад и Кфар-Аза. Террористы атаковали также все военные и гражданские объекты в районе действий батальона. Бои на стольких аренах боев при крайнем численном меньшинстве (в связи с субботой и праздником Симхат а-Тора) привели к затруднениям в установлении связи с боевыми силами и формировании общей картины ситуации в течение длительных часов.

б) Существовавшие на тот момент серьезные пробелы в предварительной координации между вооруженными силами (северная бригада и батальон "Нахаль-Оз"), а также невоенными отрядами в районе фестивальной площадки Nova (полиция, охрана и вооруженные гражданские) затрудняли ведение оперативного диалога во время боевых действий. Таким образом, даже если бы в районе расположения бригады или батальона были доступны дополнительные военные силы, следствие полагает, что ЦАХАЛу было бы крайне сложно предоставить оперативную поддержку в нужное время и нужном месте.

в) В штабе северной бригады сложилась ошибочное мнение, что 90% участников фестиваля эвакуировались из зоны боев без повреждений. Этот факт, по всей видимости, привел к тому, что фестивальная площадка не была вынесена на вершину списка приоритетов, и в штабе решили продолжить руководить многочисленными боями. Более того – ошибочную оценку передали и на вышестоящий уровень.

Развитие событий и масштабы бедствия не дошли до командования Южным военным округом и оперативной бригады в нужное время и в нужном месте по следующим ключевым причинам:

а) В штабе дивизии "Газа" была повреждена система командования и контроля, не было прямой связи между полицейскими и охраной фестиваля Nova со штабом дивизии "Газа", вследствие этого общая картина ситуации на фестивальной площадке не поступила и не была передана на вышестоящий уровень.

б) в штабе командования Южного военного округа не было четкого понимания того, что происходит в районе фестиваля Nova, поэтому фестивальная площадка не была выделена как исключительная арена боевых действий по сравнению с другими очагами атаки.

в) В оперативной бригаде проводили непрерывную оценку ситуации со штабом Южного военного округа, однако в первые часы нападения в оперативную бригаду не поступали экстренные сообщения, которые демонстрировали бы исключительную сложность и массовость бойни на фестивальной площадке Nova в сравнении с многочисленными сообщениями из других арен боев. Информация относительно фестиваля Nova, поступающая в оперативную бригаду, не была упорядоченной и всеобъемлющей, и на ее основе было невозможно построить реальную картину ситуации и распределить приоритеты.

Из-за вышеперечисленного, на протяжении всего дня в северной бригаде, в дивизии "Газа", в штабе Южного военного округа и в оперативной бригаде не понимали общей картины, масштаба нападения на фестивальную площадку, его массовости и серьезности.

Моменты, заслуживающие упоминания

В этом разделе отчета вновь перечисляются уже упомянутые в предисловии детали, такие как верное решение командира полицейского участка Офаким Ниви Оханы после начала первых же ракетных обстрелов объявить о закрытии фестиваля и начале эвакуации его участников; решение полиции блокировать движение автомобилей по шоссе 232 и решение охраны блокировать движение спасающихся участников фестиваля на юг – открытие пути эвакуации по грунтовой дороге на восток спасло множество жизней, поскольку шоссе 232 было блокировано боевиками.

Упорное сопротивление сотрудников полиции и охраны фестиваля является свидетельством подлинного мужества и высочайшего героизма. Заслуживают упоминания также бои сил "Шакед" из бригады "Гивати" и сил "Мецада" на этапе зачистки района.

Следственная группа особо упоминает профессионализм и героизм продюсерской команды фестиваля Nova, включая руководителя продюсерской группы Игиля Римони, начальника охраны Авива Элиягу, погибшего в бою с террористами, сотрудников охраны фестиваля Ильи Зебровского и Эльканы Федермана, которые сражались с террористами и эвакуировали участников.

Массовая резня на фестивале Nova стала возможной в результате масштабного нападения боевиков ХАМАСа, имевших численное преимущество и оперативное превосходство во всей приграничной зоне с сектором Газы. Поскольку силы обороны были нейтрализованы в первые часы нападения, доступных сил в районе фестиваля не было.

Из-за того, что террористы изолировали район и контролировали огнем большинство перекрестков и транспортных маршрутов, существенно уменьшились шансы участников фестиваля на безопасное бегство, а способности ЦАХАЛа усилить свои подразделения в приграничном районе были снижены.

В момент входа террористов в комплекс фестиваля Nova там не осталось вооруженных людей (полицейских или солдат): на фоне безнаказанности боевики устроили массовую резню, изнасилования, издевательства и пытки беспомощных и невооруженных гражданских.

Во время ночной оценки ситуации из-за ошибочного понимания намерений ХАМАСа не было принято решение о завершении фестиваля.

Допущенные ошибки

1. Процесс разрешения фестиваля проходил только по каналу штаба, без прямого диалога с командирами.

2. Тот факт, что продолжение проведение фестиваля, начавшегося 5 октября, не обсуждалось в рамках оценки ситуации на уровне дивизии в ночь на 7 октября, тоже свидетельствует об ошибке: глубокое вникание в вопрос и внимательное обсуждение могло привести к закрытию фестиваля.

3. Решение командира северной бригады охранять линию противостояния и не перебрасывать вооруженные силы к фестивальной площадкой было ошибкой, учитывая большое количество участников, время и уязвимое место расположение фестиваля. Разумным будет предположение, что дополнительные военные силы на фестивальной площадке могли бы внести значительный вклад в задержку противника и оперативное взаимодействие с действующими в секторе силами.

4. Решение командира бригады не назначать своего представителя в полицейский штаб, работавший на фестивале, было ошибочным.

Недочеты

1. Следствием были выявлены серьезные недочеты в системе военной подготовки к местоположению фестиваля и потенциальных угроз. Установлено, что меры безопасности ЦАХАЛа не были приведены в соответствие с самим фактом проведения масштабного фестиваля на несколько тысяч участников на территории региональной бригады.

2. Не была проведена специализированная оценка ситуации на уровне бригады перед проведением массового мероприятия на открытой территории во время выходных и праздника, поэтому действующим в секторе силам не были переданы четкие обновления и инструкции.

3. Большинство территориальных сил на уровне батальона и ниже не были осведомлены о проведении фестиваля, включая его местоположение, масштаб, присутствующие охранные силы, а также порядок действий, необходимый в случае инцидента безопасности, представляющего угрозу для его участников.

4. Обнаружены серьезные пробелы и недочеты в механизме координации между дивизией "Газа" (военным органом) и невоенными органами (полицией, местными властями и организаторами фестиваля) на территории, находящейся под ответственностью ЦАХАЛа. В частности, в процессе утверждения полицией планов мероприятия не были задействованы представители армии.

5. Фестиваль не был определен на уровне командования как жизненно важный объект, нуждающийся в защите и находящийся в секторе ответственности региональной бригады.

6. На фестивальной площадке не были установлены системы предупреждения о ракетных обстрелах, как требуется для подобных мероприятий.

Извлеченные уроки и рекомендации

ЦАХАЛу следует продолжать разрешать проведение гражданских мероприятий в зонах своей ответственности и под надлежащей защитой, обеспечивающей безопасность и спокойствие граждан.

1. Следует взвесить вопрос об определении комплексной всеизраильской процедуры, обязывающей все органы безопасности следовать определенным образом в отношении проведения гражданских мероприятий в зонах ответственности Армии обороны Израиля. Рекомендуется определить и детализировать военную процедуру в области таких мероприятий, а также рассмотреть иерархию полномочий для утверждения гражданского мероприятия в зонах ответственности ЦАХАЛа. Проведение оценки ситуации по этому вопросу и ее реализация находятся в рамках полномочий и ответственности ЦАХАЛа.

2. Следует определить каждое гражданское мероприятие в зоне ответственности ЦАХАЛа, как жизненно важный объект, нуждающийся в защите, требующий упоминания в приказах ЦАХАЛа и оценке ситуации, а также требующий обозначения в военных системах управления и контроля. Следует скорректировать и установить инструкции для должностных лиц в отношении проведения гражданских мероприятий в районах ответственности ЦАХАЛа.

3. Необходимо укрепить межведомственное сотрудничество и упорядочить механизмы коммуникации в его рамках.