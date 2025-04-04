Опрос "Maaрива": партия Беннета меняет политический расклад, но не может сформировать коалицию

Издание "Маарив" публикует результате очередного опроса, который был проведен после того, как Нафтали Беннет объявил о возвращении в политику и регистрации партии с рабочим названием "Беннет 2026".

Согласно опросу, если бы выборы состоялись сегодня без участия Беннета, партия "Ликуд" набрала бы 24 мандата, НДИ – 16 мандатов, "Махане Мамлахти" – 14, "Еш Атид" – 14, "Демократим" – 12, ШАС – 10, "Оцма Йегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4. "Балад" не преодолевает электоральный барьер. При таком раскладе, ни нынешняя коалиция, ни оппозиция не могут сформировать новую коалицию (60+ мандатов) без участия арабских партий.

Однако в случае участия в выборах Беннета картина меняется кардинально. Согласно опросу "Маарива", сегодня партия "Беннет 2026" (лидер которой не сделал за последние два года ни одного политического заявления и не предпринимал никаких реальных действий на политической арене) набрала бы 29 мандатов. При таком раскладе, утверждается по результатам опроса, партия "Ликуд" набрала бы 21 мандат, "Демократим" – 10, НДИ – 9, ШАС – 9, "Еш Атид" – 9, "Махане Мамлахти" – 8, "Оцма Йегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5. "Ционут Датит" и "Балад" не преодолевает электоральный барьер. При таком раскладе, партия Беннета вместе с партиями нынешней оппозиции, без арабских партий, набирает 57 мандатов, что также не позволяет сформировать коалицию.

Как и по прошлым опросам, еще не начавшая функционировать партия Беннета, отбирает голоса, прежде всего, у НДИ, "Еш Атид", "Махане Мамлахти" и, возможно, у "Ликуда".

Политические комментаторы отмечают, что зачастую новые партии в первых опросах выглядят очень "бодро", но резко теряют рейтинг к выборам, по мере публикации заявлений и планов лидеров таких партий.