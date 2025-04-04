Отчет ЦАХАЛа по Нирим: сочтя кибуц "зачищенным", военные покинули его, и террористы вернулись

Армия обороны Израиля опубликовала результаты внутреннего расследования событий в кибуце Нирим и возле него в "черную субботу" 7 октября 2023 года после того, как представила подробности отчета следственной группы жителям кибуца Нирим, а также близким военнослужащих, которые накануне боя за кибуц были размещены в находящемся между кибуцами Нирим и Нир-Оз здании "а-Баит а-Лаван" ("Белый дом"), где в 1999 году была создана галерея. Подробности отчета приводят военные корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь.

Расследование боя в кибуце Нирим делает однозначный вывод: ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите жителей кибуца.

В результате нападения террористов ХАМАС в "черную субботу" 7 октября 2023 года в кибуце Нирим были убиты пятеро гражданских лиц: Дорон Меир (58 лет), Мор Меир (17 лет), Рои Попплвелл (54 года), Гидон Бабани (66 лет, из Иехуда) и Орен Альфаси (22 года, из Реховота).

Пять человек были похищены, из них трое были возвращены в рамках первой сделки с террористами, и еще двое убиты в плену:

– Ягев Бухштаб (34 года, официальное сообщение о гибели 22.07.2024 года, тело обнаружено и возвращено в Израиль 20.08.2024),

– Надав Попплвелл (51 год, официальное сообщение о гибели 03.06.2024, тело обнаружено и возвращено в Израиль 20.08.2024).

В ходе боев за Нирим террористы похитили в сектор Газы восьмерых военнослужащих ЦАХАЛа, живых и погибших.

Трое погибших были возвращены и похоронены в Израиле: – старший сержант Томер Яаков Ахимас (20 лет, из Леавим, считался пропавшим без вести вплоть до 28.11.2023, после чего получено подтверждение его смерти. 25.7.2024 останки были найдены в районе Хан-Юниса и вывезены в Израиль),

– сержант Кирилл Бродский (19 лет, из Рамат-Гана. Геройски сражался с террористами, убит в бою, тело похищено в Газу. 25.7.2024 останки были найдены в районе Хан-Юниса и вывезены в Израиль),

– сержант Шакед Дахан (19 лет, из Афулы, боец 77-го танкового батальона 7-й бригады, тело обнаружено и возвращено в Израиль 20.08.2024).

Пятеро похищенных военнослужащих все еще удерживаются террористами в секторе Газы, трое из них считаются погибшими:

– полковник Асаф Хамами (41 год, из Кирьят-Оно, командир Южной бригады),

– капитан Омер Максим Неутра (21 год, репатриант из США, командовал танковым подразделением 77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою 7.10.2023, тело удерживается в Газе. До 2.12.2024 считался заложником),

– сержант Оз Даниэль (19 лет, из Кфар-Сабы, боец 77-го танкового батальона, погиб 7.10.2023, тело похищено в Газу (официальное сообщение о гибели 25.2.2024).

Еще двое военнослужащих, старший сержант Нимрод Коэн и старший сержант Идан Александр живы, они удерживаются в плену террористами.

Военным расследованием было установлено, что в кибуц Нирим и в здание "Белый дом" проникли, в пиковый момент, 150 террористов из сектора Газы. Нападения происходили тремя волнами. Террористы убивали, устраивали резню, мародерствовали и совершали другие преступления.

Накануне атаки в районе кибуца Нирим и комплекса "А-Баит а-Лаван" действовали бойцы 51-го батальона бригады "Голани" и танкисты 77-го батальона 7-й бригады. Группа быстрого реагирования ("китат коненут") кибуца состояла из восьмерых бойцов.

Бои за кибуц Нирим – хронология событий

В 06:29 из сектора Газы начался массированный ракетный обстрел израильской территории, ракеты направлялись на населенные пункты и расположения Армии обороны Израиля. С началом действия противоракетной тревоги руководитель службы безопасности кибуца в 06:32 отдал всем жителям распоряжение укрыться в защищенных комнатах ("мамадах").

В 06:33 командир Южной бригады полковник Асаф Хамами, находившийся в командном пункте, идентифицировал прорыв в заборе, осуществленный террористами при помощи трактора, и немедленно выехал на место со своими подчиненными, создав полевой командный пункт. Через несколько минут он поднял силы по тревоге и объявил: "Мы в состоянии войны".

В 06:40 11 террористов на шести мотоциклах подъехали к ограждению кибуца, уже через две минуты они проникли на территорию Нирим. В 06:45 террористы вывели из строя камеры наружного наблюдения и систему "видишь – стреляй", приводящую в готовность заградительные вооружения по удаленному доступу.

В 06:47 полевой командный пункт Южной бригады вступил в первое боестолкновение с террористами за пределами забора кибуца Нирим, военнослужащие ликвидировали нескольких террористов и вошли внутрь кибуца, продолжая преследование противника. В тяжелом бою, длившемся около 20 минут, военнослужащие под командованием Асафа Хамами сражались на территории кибуца, атакуя боевиков. В этом бою командир Южной бригады Асаф Хамами был тяжело ранен.

Его бойцы Томер Ахимас и Кирилл Бродский эвакуировали полковника в укрытие рядом с бомбоубежищем, оказали командиру неотложную медицинскую помощь, продолжая вести огонь и защищать командира. В этом бою все трое погибли.

В кибуце остались восемь террористов.

В 07:00 танк из 77-го батальона, находившийся возле разделительного заграждения на границе с сектором Газы напротив кибуца Нирим заметил группу террористов и уничтожил их. Через несколько минут танк подбили противотанковой ракетой. Экипаж бронетранспортера, столкнувшийся с другой группой террористов, ликвидировал ее. Бронетранспортер приблизился к танку для эвакуации пострадавших военнослужащих и столкнулся с террористами.

После серии боестолкновений в районе разделительного заграждения в 08:00 экипаж танка сообщил, что больше не видит противника, и выдвинулся в направлении галереи "А-Баит а-Лаван", откуда поступили сообщения о террористах. Вблизи забора кибуца Нирим танкисты обнаружили несколько групп боевиков на пикапах и мотоциклах, танк вел с ними бой в течение полутора часов, в ходе этого боя были уничтожены около двадцати террористов вдоль дороги между галереей и задними воротами кибуца Нирим.

Танк продолжал сражаться до тех пор, пока не уничтожил всех находившихся в поле зрения боевиков, и выдвинулся в направлении кибуца Нир-Оз. Однако во время этого боя террористы примерно с 08:20 начали проникать на территорию кибуца Нирим через пролом в воротах с северной части населенного пункта.

Одновременно с этим третий танк под командованием Омера Неутра расположился возле другого пролома и был атакован террористами. В танк были выпущены четыре противотанковые ракеты, в результате чего он был выведен из строя. Террористы забрались на танк и похитили четырех бойцов.

Примерно в это же время бойцы 51-го батальона "Голани" ликвидировали еще пятерых боевиков, пытавшихся проникнуть в кибуц Нирим.

Военнослужащие, оставшиеся без командира, продолжали сражаться с террористами, пытаясь предотвратить их приближение к кибуцу. После сообщения о том, что террористы находятся на территории Нирим, танк командира роты, участвующий в боях в Кисуфим, выдвинулся в сторону Нирим. По дороге он натолкнулся на несколько групп террористов напротив кибуца Эйн а-Шлоша и ликвидировал их. В 07:30 танк прибыл в Нирим, уничтожил несколько групп террористов, и после прочесывания территории не обнаружил новых угроз, и поэтому вернулся продолжать бой в Кисуфим.

За командира остался командир отделения 51-го патрульного батальона, поскольку все старшие офицеры были ранены или убиты. Он присоединился к другим вспомогательным силам, сражавшимся с боевиками в районе разделительного заграждения, а затем обратился в командный пункт, чтобы узнать о ситуации в секторе. В 08:00 командный пункт отправил эти силы в близлежащий лагерь территориального командования, исходя из ложного мнения, что атака на кибуц Нирим отбита.

В 08:20 несколько десятков террористов прорвали заграждение кибуца, они начали убивать и похищать гражданских лиц. Примерно в 09:00 террористы спецназа ХАМАСа "Нухба" покинули Нирим, увозя заложников, в кибуце остались десятки террористов, и боевики продолжали прибывать. Они жгли дома, автомобили, пытались "выкурить" жителей кибуца, укрывшихся в защищенных комнатах. Жители кибуца мужественно противостояли десяткам вооруженных боевиков и защищали свои семьи в "мамадах".

В 09:47 танк командира роты вновь прибыл к ограждению кибуца и не обнаружил вблизи ограждения противника. Танк присоединился к другому танку, вернувшемуся из Нир-Оза, они выдвинулись к разделительному заграждению на границе Газы, по пути уничтожив десятки террористов, покинувших кибуцы Нирим и Нир-Оз.

Бойцы отряда быстрого реагирования вначале сражались каждый из своего дома, понимая, что в столь массовом нападении на кибуц невозможно собрать отряд. В 10:00 несколько бойцов "китат коненут" объединились и вышли к арене боя в кибуце, они сражались около 40 минут против десятков террористов.

В 11:20 глава службы безопасности кибуца сообщил экипажу боевого вертолета о проломе, через который проникают террористы. Вертолет не обнаружил террористов возле ограждения, произвел отвлекающий огонь по пустырю возле кибуца, и несколько террористов, испугавшись, покинули территорию кибуца Нирим. С 11:30 стрельба внутри кибуца относительно стихла.

В 13:24 в Нирим по собственной инициативе прибыл отряд из примерно 40 бойцов и офицеров под командованием офицера школы коммандос. Они присоединились к четверым бойцам "китат коненут" и начали прочесывать территорию кибуца, по дороге объединяясь с другими действующими в районе Нирим силами. б

Всем им удалось уничтожить семерых остававшихся в Нирим террористов, и в 13:37 в Нирим прибыл отряд из школы младшего командирского состава, который уничтожил еще двух террористов, забаррикадировавшихся в жилом доме. В 14:00 был ликвидирован последний остававшийся в кибуце Нирим террорист – более чем через шесть часов после начала атаки.

Основные выводы расследования

Из-за того, что командная цепочка от взвода до бригады рухнула, полевые командные пункты находились под активной атакой а полковник Хамами погиб, отсутствовали четкая картина ситуации и комплексное управление боевыми действиями на территории кибуца Нирим. Координация между силами, действующими в районе, и населенными пунктами, была недостаточной.

Быстрое развертывание полевого командного пункта командира бригады и бой в зоне безопасности кибуца Нирим помогли сдержать основные силы противника в первые часы боя и ограничили распространение атаки террористов.

Мужественные действия гражданских лиц, защищавших свои семьи, бойцов отряда быстрого реагирования, которые вышли сражаться за кибуц, а также появление боевого вертолета в районе Нирим ускорили отступление террористов.

В соответствии с выводами расследования, следственная комиссия настоятельно рекомендует сформировать эффективную систему обороны с упором на широкую зону безопасности и свободу действий в ней. Также необходимо осуществлять жесткие превентивные действия против любых попыток противника к эскалации.

Необходимо создать позиции ЦАХАЛа возле населенных пунктов в приграничных с Газой районах.