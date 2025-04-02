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Израиль

Полиция проводит очную ставку между Эли Фельдштейном и Йонатаном Урихом

Расследование
время публикации: 02 апреля 2025 г., 20:13 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 20:13
Полиция проводит очную ставку между Эли Фельдштейном и Йонатаном Урихом
Yossi Aloni/Flash90

По информации 12-го телеканала, из-за существенного расхождения в версиях, изложенных во время допроса фигурантами дела "Катаргейт", полиция проводит очную ставку между бывшим пресс-секретарем офиса премьер-министра Эли Фельдштейном и советником премьер-министра Йонатаном Урихом.

По итогам очной ставки будет принято решение, могут ли Фельдштейн и Урих быть переведены под домашний арест.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу назвал дело "Катаргейт" "одним большим блефом", а также заявил, что полиция удерживает в заложниках Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха с единственной целью – не допустить отставки главы ШАБАКа.

Израиль
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