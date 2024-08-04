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Израиль

N12: для возвращения израильтян из-за границы будут задействованы морские шаттлы

время публикации: 04 августа 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 21:39
N12: для возвращения израильтян из-за границы будут задействованы морские шаттлы
AP Photo/Carolyn Kaster

По данным новостной службы N12, министерство транспорта совместно с МИДом организуют систему морских шаттлов для возвращения израильтян, не имеющих возможности вернуться домой из-за отмены авиарейсов.

По данным N12, несколько дней назад министр транспорта Мири Регев на совещании по оценке ситуации попросила гендиректора ведомства Моше Бен-Закена найти варианты возвращения застрявших в аэропортах по всему миру израильтян. После консультаций с Управлением судоходства и портов, находящегося в подчинении минтранспорта, был предложен вариант возвращения израильтян морским путем.

Из министерства транспорта сообщили, что морские шаттлы являются одним из вариантов возвращения домой израильтян. Кроме этого, Мири Регев обратилась к министерству обороны с просьбой выделить для эвакуации израильтян транспортные самолеты ВВС ЦАХАЛа.

Министерство транспорта просит израильтян, заинтересованных в возвращении домой, связаться с посольством в стране своего нахождения или в министерство иностранных дел в Иерусалиме для регистрации и получения информации о времени и порта отплытия морских шаттлов.

По данным N12, морские шаттлы начнут ходить на следующей неделе.

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