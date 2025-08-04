"Индекс алии": 85% новых репатриантов из стран бывшего СССР хотят остаться в Израиле

Организация "Миллионное Лобби", отстаивающая права и интересы русскоязычных израильтян, совместно с исследовательским центром Sphinx провела опрос, определив ежегодный "индекс алии". Такого рода опрос проводился третий год подряд.

Опрос, проведённый в июле 2025 года, был сосредоточен на взрослой аудитории граждан, репатриировавшихся из стран бывшего СССР в 2014-2025 годах, численность которой составляет около четверти миллиона человек. Половина из них приехали в 2014-2021 годах, а половина – после начала войны между Россией и Украиной (2022-2025). В целом за последнее десятилетие 65% репатриантов прибыли из России, 25% – из Украины, 9% – из других стран бывшего СССР. 78% репатриантов – старше 18 лет, большинство в трудоспособном возрасте, и они распределены по всей стране: 50% – в Центральном округе, 33% – на севере, 17% – на юге.

Опрос проведён среди репрезентативной выборки 591 репатрианта старше 18 лет, приехавших из стран бывшего СССР в 2014-2025 годах. Погрешность выборки ±5.72%.

Доля новых репатриантов из стран бывшего СССР, желающих остаться в Израиле, выросла в этом году до 85% – по сравнению с 66% в прошлом году, утверждается в отчете. 15% не собираются оставаться.

Основные причины мыслей об отъезде выявляют системные проблемы: 42% указывают на языковые трудности, 37% – на проблемы с трудоустройством и 28% – на сложности социальной интеграции. При этом 42% указывают на ситуацию с безопасностью как на фактор, который не зависит от системы абсорбции. Данные показывают, что главная проблема – не только война, а системные трудности абсорбции, существовавшие и раньше.

Профиль репатриантов опровергает распространённые стереотипы о том, что они изначально не собирались оставаться в Израиле и рассматривали его как транзитную точку: 57% имеют степень магистра и выше, 52% работают в Израиле, 47% окончили ульпан и ещё 26% изучают иврит самостоятельно. То есть, подавляющее большинство вкладывается в изучение иврита.

Однако глубокий анализ их трудового положения показывает масштаб системной проблемы: 33% работают на временных работах не по профессии, чтобы выжить экономически, 17% вынуждены работать удалённо в стране исхода, только 13% удаётся работать в Израиле по профессии, как в стране исхода, и лишь 7% довольны своей нынешней работой. Остальные, около 30%, в данный момент не работают. Эти данные показывают, что, несмотря на высокий уровень полученного образования и усилия по изучению иврита, система не использует профессиональный потенциал репатриантов и не обеспечивает их полноценную интеграцию на израильском рынке труда.

Четверть репатриантов ещё не нашли работу в Израиле – это меньше, чем в прошлом году, но большинство репатриантов в возрасте 18-64 уже работают: 31% – на временных работах, 18% – по своей профессии, 17% – в другой профессии, но довольны, 8% работают удалённо в стране исхода, а 26% не работают. В 2024 году 17% работали на временных работах, 17% – по своей профессии, 12% – в другой профессии и 7% – удалённо. Остальные, около 47%, не работали. То есть, почти в два раза больше тех, кто работает на временных работах, но число работающих по профессии не изменилось. Среди временно занятых больше молодых (18-34), женщин, выходцев из Украины и живущих вне центра страны. Основные причины тех, кто не хочет работать (10%): пенсионный возраст (57%) и проблемы со здоровьем (16%).

Прим.ред.: результаты опроса публикуются в сокращенном виде