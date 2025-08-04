Автобус столкнулся с легковой машиной в Негеве: тяжело ранены два человека

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 3253 возле кибуца Лахав. Автобус, в котором не было пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии пострадали пять человек: двое молодых мужчин получили тяжелые травмы корпуса и внутренних органов, они были эвакуированы в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

Еще один мужчина в возрасте примерно 19 лет получил травмы ног и спины, он эвакуирован в состоянии средней степени тяжести. Еще двое ранены легко.