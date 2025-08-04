Автобус столкнулся с легковой машиной в Негеве: тяжело ранены два человека
время публикации: 04 августа 2025 г., 00:53 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 00:58
Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 3253 возле кибуца Лахав. Автобус, в котором не было пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии пострадали пять человек: двое молодых мужчин получили тяжелые травмы корпуса и внутренних органов, они были эвакуированы в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.
Еще один мужчина в возрасте примерно 19 лет получил травмы ног и спины, он эвакуирован в состоянии средней степени тяжести. Еще двое ранены легко.
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