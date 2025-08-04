x
04 августа 2025
|
последняя новость: 00:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2025
|
04 августа 2025
|
последняя новость: 00:53
04 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Автобус столкнулся с легковой машиной в Негеве: тяжело ранены два человека

ДТП
Негев
время публикации: 04 августа 2025 г., 00:53 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 00:58
Автобус столкнулся с легковой машиной в Негеве: тяжело ранены два человека
Пресс-служба МАДА

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 3253 возле кибуца Лахав. Автобус, в котором не было пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии пострадали пять человек: двое молодых мужчин получили тяжелые травмы корпуса и внутренних органов, они были эвакуированы в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

Еще один мужчина в возрасте примерно 19 лет получил травмы ног и спины, он эвакуирован в состоянии средней степени тяжести. Еще двое ранены легко.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2025

ДТП в Кфар-Сабе, тяжело травмирован пешеход
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2025

ДТП в Иерусалиме, погиб мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2025

В результате ДТП на 4-м шоссе пострадал мотоциклист