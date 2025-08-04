Ришон ле-Цион: девочки пытались спрыгнуть с этой крыши неделю назад, тогда их остановили

Две девочки в возрасте 14 и 12 лет спрыгнули с крыши старой винодельни в Ришон ле-Ционе, с высоты восьмого этажа. Старшая была найдена без признаков жизни, и после длительных попыток реанимации, продолжавшихся на протяжении всей дороги в больницу, врачи были вынуждены констатировать ее смерть. Девочка помладше получила крайне тяжелые травмы, и врачи больницы "Шамир – Асаф а-Рофэ" борются за ее жизнь.

Новостная служба 12 канала ИТВ сообщает, что это была не первая попытка самоубийства девочек: на прошлой неделе они забрались на ту же крышу, и тогда полиция после длительных переговоров уговорила подростков спуститься.

Более того, две недели назад эти же девочки забрались на одно из зданий торгового центра "Азриэли" в Ришон ле-Ционе и заявили, что планируют спрыгнуть, но и тогда их спасли. После того инцидента 12-летняя девочка была госпитализирована в специализированном учреждении, 14-летняя вернулась в свою семью.

В воскресенье днем 12-летняя девочка сбежала из учреждения, где она находилась, и ее объявили в розыск. Вечером она была обнаружена на крыше старой винодельни в Ришон ле-Ционе – но слишком поздно, и полиция едва успела перебросить к зданию переговорщиков. В ту минуту, когда те прибыли, девочки спрыгнули вниз.

Напомним, в воскресенье вечером в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух девочках, упавших с большой высоты в Ришон ле-Ционе. 14-летняя девочка получила критические ранения и скончалась по дороге в больницу. 12-летняя была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с множественными травмами. Полиция сообщила, что "речь не идет о криминальном инциденте".

В полиции также опубликовали опровержение курсирующих в социальных сетях слухов о том, что девочки якобы спрыгнули с крыши, убегая от преследовавших их полицейских. "Это грубая ложь и введение общественности в заблуждение", - сказано в официальном сообщении полиции.

В полиции подчеркивают, что в момент инцидента поблизости не было ни полицейских, ни патрульных автомобилей. Представители полиции сообщают также, что две недели назад на том же самом месте уже происходил "инцидент", и тогда сотрудникам полиции удалось в ходе успешных переговоров спустить "обоих причастных" с крыши. Их возраст в сообщении не указан, и подтверждений того, что речь шла о тех же подростках, в сообщении полиции не было.

Напомним: служба психологической помощи "Эран" задействует круглосуточную "горячую линию" для молодежи и подростков, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях. Для получения помощи специалистов нужно позвонить по телефону 1201

Кроме того, за получением помощи можно обратиться онлайн – в том числе при помощи мессенджера WhatsApp по этой ссылке или по номеру 052-8451201: это многоканальный чат организации "Эран".