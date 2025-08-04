Младенец подавился едой в Сахнине, врачи борются за жизнь ребенка

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Эшер поступило сообщение о младенце, по всей видимости, подавившемся едой в Сахнине. Девочка в возрасте около полутора лет была без сознания, без пульса и без дыхания.

Парамедики и фельдшеры начали реанимационные мероприятия, пытаясь удалить инородное тело из дыхательных органов ребенка. В критическом состоянии ее доставили в больницу, где врачи продолжили реанимировать девочку.