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Израиль

Младенец подавился едой в Сахнине, врачи борются за жизнь ребенка

время публикации: 04 августа 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 23:45
Младенец подавился едой в Сахнине, врачи борются за жизнь ребенка
Kobi Gideon / FLASH90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Эшер поступило сообщение о младенце, по всей видимости, подавившемся едой в Сахнине. Девочка в возрасте около полутора лет была без сознания, без пульса и без дыхания.

Парамедики и фельдшеры начали реанимационные мероприятия, пытаясь удалить инородное тело из дыхательных органов ребенка. В критическом состоянии ее доставили в больницу, где врачи продолжили реанимировать девочку.

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