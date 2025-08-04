Семьи жертв 7.10 подали миллиардный иск против Facebook и Instagram

Родственники жертв резни "черной субботы" 7 октября подали иск против корпорации Meta на общую сумму свыше четырех миллиардов шекелей за участие социальных сетей Facebook и Instagram в террористической атаке ХАМАСа.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", редакция которой получила копию иска, трансляции резни, которые террористы устраивали в социальных сетях в прямом эфире и которые распространяли Facebook и Instagram 7 октября, "грубейшим образом нарушили права жертв" и навсегда врезались в память членов семей и погибших, увидевших унижения, страдания и гибель своих близких.

По сути, каждый день, когда Facebook и Instagram продолжают распространять видеозаписи творившихся ужасов – продолжается террористическая атака против жертв 7 октября и членов их семей.

В иске, который его податели просят признать коллективным, приведены несколько примеров: старшая дочь семьи Идан из кибуца Нахаль-Оз, Маян, была убита террористами, которые ворвались в ее дом и несколько часов держали семью в заложники. Вся атака транслировалась в прямом эфире в Facebook – и именно так близкие Маян узнали о происходившем.

Мор Бейдер видела в прямом эфире, как террористы убивают ее бабушку, транслируя ее последние вдохи в Facebook. Мать похищенной, узнавшая о похищении дочери из запущенной террористами трансляции в Instagram.

В иске подчеркивается: в "черную субботу" 7 октября 2023 года Facebook и Instagram стали неотъемлемой частью террористической инфраструктуры ХАМАСа, помогая сеять ужас и террор, демонстрируя издевательства над семьями и детьми, похищение заложников и другие кошмарные события. Эти трансляции продолжались часами, и никто в Facebook и Instagram не пошевелил пальцем, чтобы предотвратить их распространение.

Facebook и Instagram попрали частную жизнь жертв 7 октября и продолжают попирать ее каждый день, получая за это прибыль, подчеркивают истцы.