4-летний мальчик подавился вишневой косточкой, он в тяжелом состоянии
время публикации: 08 июня 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 19:05
В больницу "Ихилов" в бессознательном состоянии из парка в Рамат-Гане доставлен 4-летний мальчик, подавившийся едой. По словам родителей, мальчик подавился вишневой косточкой.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" погрузили ребенка в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ по дороге в больницу.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025