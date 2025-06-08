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Израиль

4-летний мальчик подавился вишневой косточкой, он в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 08 июня 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 19:05
4-летний мальчик подавился вишневой косточкой, он в тяжелом состоянии
Yossi Aloni/FLASH90

В больницу "Ихилов" в бессознательном состоянии из парка в Рамат-Гане доставлен 4-летний мальчик, подавившийся едой. По словам родителей, мальчик подавился вишневой косточкой.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" погрузили ребенка в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ по дороге в больницу.

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