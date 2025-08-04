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Израиль

На фоне разговоров о плане захвата сектора Газы Эяль Замир отменил поездку в США

Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 04 августа 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 22:22
На фоне разговоров о плане захвата сектора Газы Эяль Замир отменил поездку в США
Yonatan Sindel/Flash90

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир отменил рабочую встречу в США, где он должен был встретиться с высокопоставленными руководителями Пентагона, из-за срыва переговоров о прекращении огня в секторе Газы и сообщений о том, что глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен принять решение о захвате всей территории сектора.

Как сообщает новостная служба "Кан", в окружении Замира говорят, что его поездка зависит от прекращения огня, а поскольку переговоры по сделке об освобождении заложников сорвались, он решил отменить поездку из-за слишком сложного времени и большой ответственности.

Между тем, канцелярия главы правительства подтвердила, что разработан план полной оккупации сектора Газы Израилем. В рамках этого плана ЦАХАЛ будет действовать также в районах, где содержатся заложники, несмотря на угрозы ХАМАСа убить заложников при приближении израильских войск.

По сообщению израильских СМИ, в окружении Нетаниягу предлагают главе Генштаба ЦАХАЛа Эялю Замиру уйти в отставку, если он не согласен с полной оккупацией сектора Газы.

Как известно, в системе безопасности выступают против полного захвата сектора Газы. ЦАХАЛ предлагает политическому руководству альтернативный план действий – боевые операции в окружении города Газа и других центральных населенных пунктов сектора, однако некоторые министры настаивают на полном захвате Газы.

Ранее глава Генштаба ЦАХАЛа говорил о намерении отменить срочные повестки "цав 8", задерживающие демобилизацию бойцов срочной службы, а также обещал, что резервисты будут служить не более 74 дней в году.

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