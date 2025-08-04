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Пресса

JP: бывшие главы ШАБАКа и "Мосада" просят Трампа заставить Нетаниягу завершить войну

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 августа 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 21:32
JP: бывшие главы ШАБАКа и "Мосада" просят Трампа заставить Нетаниягу завершить войну
AP Photo/Evan Vucci

Более 600 бывших высших офицеров служб безопасности подписали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором они просят президента принудить главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу завершить войну в секторе Газы, сообщает The Jerusalem Post.

Бывшие главы служб безопасности, включая бывшего руководителя "Мосада" Тамира Пардо, бывшего главу ШАБАКа Ами Аялона и бывшего заместителя начальника Генштаба ЦАХАЛа Матана Вильнаи просят Трампа вмешаться, чтобы добиться прекращения войны в секторе Газы.

"Вы сделали это в Ливане, пора сделать это и в Газе тоже", – сказано в письме от имени организации "Командиры за безопасность Израиля" (Commanders for Israel’s Security, CIS), объединяющей свыше 600 отставных высокопоставленных офицеров армии, полиции и других служб безопасности.

"ЦАХАЛ уже выполнил две задачи, которые можно было достичь силой: уничтожение военных формирований ХАМАСа и лишение ХАМАСа управления Газой, – сказано в этом документе. – Третья, и самая важная задача – возвращение домой всех заложников – достижима только путем сделки".

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