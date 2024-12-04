Адвокат Фельдштейна: "Нетаниягу знал о том, что документ будет передан в СМИ"

Эли Фельдштейн, главный обвиняемый по делу об утечке секретных документов, сообщил на следствии, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был более информирован об этом деле в режиме реального времени, чем сообщил сам глава правительства.

По утверждению Фельдштейна, за два дня до публикации документа в издании Bild, он сообщил о существовании бумаги Биньямину Нетаниягу. Ранее глава правительства утверждал, что узнал о существовании документа только из СМИ.

В эфире "Кан Бет" адвокат Одед Савораи, представляющий Фельдштейна, также заявил, что Нетаниягу знал о существовании документа и о намерении передать его для публикации западным СМИ. "Нетаниягу все знал. Разговоры о том, что документ был изъят не для того, чтобы передать его премьер-министру, это все сказки. Документ был изъят для публикации, чтобы семьи заложников поняли, что действительно есть проблема на переговорах", – добавил адвокат Савораи.

Он отметил, что его подзащитный принял решение перестать выполнять функцию "живого щита" для Нетаниягу и людей его канцелярии. "Нетаниягу пытается переложить ответственность на других, вместо того чтобы взять ее на себя", – заявил адвокат Савораи.

Отметим, что, несмотря на изменение показаний Фельдштейна, прокуратура до сих пор не допрашивала премьер-министра и не вызывала его для допроса. Находившемуся под следствием советнику премьер-министра Йонатану Уриху было решено не предъявлять обвинений.

Накануне окружной суд в Тель-Авиве принял решение перевести под домашний арест Эли Фельдштейна и прапорщика военной разведки (АМАН), обвиняемых в причастности к делу об утечке секретных документов. Прокуратура попросила заморозить осуществление этого решения на 48 часов для того, чтобы подать апелляцию в Верховный суд.