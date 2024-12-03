Суд отправил Эли Фельдштейна и военнослужащего АМАН под домашний арест

По завершении заседания Тель-Авивского окружного суда по делу о "сливе секретных документов" суд распорядился освободить советника премьера по военным делам Эли Фельдштейна и второго фигуранта этого дела, прапорщика военной разведки АМАН, под домашний арест.

Ранее судья Алаа Масаруа отметил слабость улик в отношении Фельдштейна и пообещал принять во внимание утверждение адвокатов Фельдштейна о том, что речь идет о селективном соблюдении закона.

Речь идет о деле, возбужденном в связи с передачей секретных документов. По версии следствия, передача была осуществлена с целью причинить ущерб безопасности государства.

21 ноября государственная прокуратура представила в суд Центрального округа обвинительное заключение против пресс-секретаря главы правительства по военным вопросам и вопросам безопасности Эли Фельдштейна. Он обвиняется в получении совершенно секретного документа и передаче его содержания германскому изданию Bild.

Эли Фельдштейну вменяется передача секретной информации с намерением нанести ущерб безопасности государства. Военнослужащий подразделения разведки ЦАХАЛа на сверхсрочной службе, который, по данным обвинительного заключения, передал Эли Фельдштейну совершенно секретные документы, предстанет перед трибуналом за разглашение секретной информации, ему не будет вменяться намерение нанести ущерб безопасности государства.