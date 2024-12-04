ЦАХАЛ: целью удара в "гуманитарной зоне" на юге сектора Газы было руководство ХАМАСа

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по цели, находившейся в гуманитарной зоне Хан-Юниса. Целью атаки были высокопоставленные боевики ХАМАСа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что удар был нанесен самолетами ВВС на основе данных, полученных от военной разведки, ШАБАКа и штаба Южного военного округа. После атаки были зафиксированы вторичные взрывы.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.

ЦАХАЛ возложил ответственность за возможную гибель гражданских лиц на ХАМАС, который систематически использует население в качестве "живого щита".

Ранее источники в так называемой "гражданской обороне" ХАМАСа сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что ударом ВВС ЦАХАЛа в гуманитарной зоне Аль-Мауаси убиты не менее 20 человек. Телеканал также показал видео, на котором запечатлен пожар в палаточном лагере, ставший якобы следствием удара ЦАХАЛа.