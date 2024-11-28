Ранение сотрудницы полиции в Иерусалиме: подробности

Полиция опубликовала подробности произошедшего ранее в четверг инцидента в иерусалимском районе Писгат-Зеэв, в ходе которого была тяжело ранена 25-летняя сотрудница полиции. Около 15:00 в полицию поступило сообщение об угрозе жизни в районе Писгат-Зеэв.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики "Маген Давид Адом". Полицейские стучали в дверь подозреваемого, но ответа не было. Тогда сотрудники полиции и пожарные взломали дверь, после чего подозреваемый направил на них пистолет, на который имел официальное разрешение, и выстрелил.

В результате этого сотрудница полиции получила тяжелые ранения и была эвакуирована в больницу. Сразу после выстрела полицейские обезвредили подозреваемого и изъяли оружие. Криминалисты начали сбор улик на месте происшествия.

Подозреваемый, житель Писгат-Зеэва в возрасте около 60 лет, был доставлен для допроса в полицию.