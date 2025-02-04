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Израиль

"Кан": Сара Нетаниягу приедет вместе с мужем на встречу в Белый дом

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
США
Сара Нетаниягу
время публикации: 04 февраля 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 18:28
"Кан": Сара Нетаниягу приедет вместе с мужем на встречу в Белый дом
AP Photo/Tsafrir Abayov

Сара Нетаниягу, находящаяся в США уже несколько месяцев, будет сопровождать своего мужа в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан", отметив, что неизвестно, будет ли супруга Биньямина Нетаниягу присутствовать на самой встрече с президентом США.

Встреча Биньямина Нетаниягу и Дональда Трампа назначена на 16:00 (по вашингтонскому времени, это 23:00 по израильскому времени).

Сара Нетаниягу улетела в Майами в конце ноября, чтобы навестить сына. В конце декабря стало известно, что ее мужу предстоит операция по удалению простаты. Впервые во время серьезной медицинской процедуры она не находилась рядом с супругом. Позднее из окружения премьера передали, что Сара Нетаниягу заразилась коронавирусом и не могла вылететь в Израиль. Источники в окружении премьер-министра сообщали журналистам, что Сара Нетаниягу планирует вернуться в Израиль вместе с мужем на правительственном самолете "Канаф Цион".

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