Отменены режим экстренной репатриации и другие послабления для репатриантов из Украины

С конца декабря прекращен режим экстренной репатриации из Украины и для особых категорий граждан России и Беларуси, в рамках которого имеющие право на репатриацию по Закону о Возвращении могли получить услуги всех ведомств – министерства алии и интеграции, консульской службы "Натив" и министерства внутренних дел – в формате "одного окна". Послабления в отношении предоставления необходимых документов, в частности, позволяющие представить копию вместо оригинала, решением главы МВД Моше Арбеля были также отменены.

adv_12 incontent_1

Интересно, что такие важные, а для некоторых людей и судьбоносные изменения произошли тихо, без обсуждений и публикации соответствующих решений в открытом доступе: лишь на государственном портале gov.il в раздел о послаблениях внесена коротенькая пометка: "обратите внимание, министр внутренних дел решил, что с 01.01.2024 все послабления, предоставляемые соискателям статуса из Украины, отменены".

О прекращении режима экстренной репатриации задействованные в работе с репатриантами организации сообщили своим сотрудникам по внутренним каналам, а сами потенциальные репатрианты узнают об изменениях по факту, обратившись в министерство алии и интеграции, в "Натив" или в МВД.

adv_13 m_ar_1

Как отмечает адвокат Алекс Зернопольский, действовавшие с июля центры работы с гражданами Украины и с особыми категориями граждан Беларуси и России (тяжелобольные, инвалиды, люди в возрасте 80 лет и старше) более экстренной репатриацией не занимаются, а информационный центр министерства алии и интеграции *2994 в ответ на обращения сообщает, что этот режим "прекратил действовать еще в декабре".

adv_14 incontent_2

"Они объясняют отмену экстренной репатриации тем, что "Натив" сократил время ожидания приема на консульскую проверку, и это действительно так, но назвать это альтернативой экстренной репатриации нельзя, – отмечает Зернопольский. – Экстренная репатриация действовала в режиме "одного окна", когда все нужные услуги были в одном месте: и представители МВД, и консулы "Натива", и представители министерства алии и интеграции, и можно было в одном центре завершить все процедуры и оформить все необходимые документы – "теудат оле", временное удостоверение личности и все остальное. Теперь людям из воюющей Украины придется проходить всю стандартную процедуру, еще более осложненную из-за тонкостей работы отдельных ведомств".

В своем телеграм-канале Алекс Зернопольский указывает, что в аэропорту им. Бен-Гуриона все еще продолжает работать пункт службы "Натив". Туда важно обращаться всем соискателям статуса репатрианта, в случае, если нет визы, полученной по итогам консульской проверки. Однако получение одобрения в аэропорту не гарантирует успешного прохождения процесса и не заменяет необходимость дальнейшего прохождения консульской проверки, в соответствии с процедурами.

adv_15 m_ar_2

А процедуры теперь стандартные для всех – желающим изменить свой статус на статус репатрианта следует обращаться в Управление регистрации населения и миграции (МВД) по месту пребывания в Израиле, для последующего назначения консульской проверки в Иерусалиме.

adv_16 incontent_3

"И с 1 января к этим стандартным процедурам добавляется и отмена послаблений в предоставлении необходимых документов. Таким образом, в силу вернулось требование предоставления оригиналов всех документов, подтверждающих еврейство и личных документов, заверение апостилем всех необходимых документов, в соответствии с инструкциями МВД. Данное требование распространяется на всех, кто подает анкету на консульскую проверку в любой из стран присутствия "Натива", как в Израиле, так и за его пределами", – отмечает Алекс Зернопольский.

Исключение составляют те соискатели, кому виза репатрианта была выдана до 01.01.24 и они въедут в Израиль в установленный в визе срок для завершения процедуры. Если заявитель еще не получил визу, но уже имеет приглашение на консульскую проверку до 31 января 2024 года за рубежом или уже начал процесс (прошел собеседование с консулом и находится в процессе сбора дополнительных документов), льготный период для такого кандидата будет продлен.

adv_17 m_ar_3

После отмены послаблений, необходимо апостилировать следующие документы: свидетельства о рождении соискателей, свидетельство о текущем браке/разводе, если такой документ выдан после 1991 года или он повторный; справку о текущем семейном положении (срок ее годности – 6 месяцев); справки об отсутствии судимости для всех соискателей с 14 лет (срок годности – 6 месяцев); свидетельство об усыновлении/удочерении, признании отцовства (самих соискателей); свидетельство о перемене имени (самих соискателей); свидетельство о смерти супруга + справка о смерти (при репатриации вдов/вдовцов); все повторно выданные личные документы, независимо от года выдачи (на самих соискателей).