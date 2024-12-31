x
31 декабря 2024
|
последняя новость: 18:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2024
|
31 декабря 2024
|
последняя новость: 18:19
31 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Закон о налогообложении нераспределенных прибылей принят с перевесом в один голос

Законы
Кнессет
Налоги
время публикации: 31 декабря 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 18:11
Закон о налогообложении нераспределенных прибылей принят с перевесом в один голос
Chaim Goldberg FLASH90

Кнессет утвердил во втором и третьем (итоговом) чтениях закон о налогообложении нераспределенных прибылей, направленный на сокращение практики, когда компании, накапливающие прибыль, делают из нее пассивные инвестиции, а не инвестируют в деятельность самой компании.

Цель этого законопроекта – увеличить государственные доходы от налогообложения и обеспечить использование прибыли компаний для экономического роста, а не только для увеличения капитала акционеров. Закон, необходимый для утверждения законопроекта государственного бюджета на 2025 год, был принят с перевесом всего в один голос – за проголосовали 59 депутатов Кнессета при 58 голосах против.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2024

МВД обязано уничтожить биометрическую базу данных, если Кнессет не проголосует до полуночи
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2024

Нетаниягу приехал из больницы на голосование в Кнессет, депутаты винят Бен-Гвира
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 ноября 2024

Обложение налогом накапливаемой прибыли в "компаниях-кошельках" утверждено в первом чтении
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 сентября 2024

Откуда минфин планирует взять деньги на 2025 год: черновик "мер бюджетной консолидации"