Закон о налогообложении нераспределенных прибылей принят с перевесом в один голос

Кнессет утвердил во втором и третьем (итоговом) чтениях закон о налогообложении нераспределенных прибылей, направленный на сокращение практики, когда компании, накапливающие прибыль, делают из нее пассивные инвестиции, а не инвестируют в деятельность самой компании.

Цель этого законопроекта – увеличить государственные доходы от налогообложения и обеспечить использование прибыли компаний для экономического роста, а не только для увеличения капитала акционеров. Закон, необходимый для утверждения законопроекта государственного бюджета на 2025 год, был принят с перевесом всего в один голос – за проголосовали 59 депутатов Кнессета при 58 голосах против.