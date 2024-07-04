Полиция опровергает сообщения об аресте сотрудника МАДА после теракта в Кармиэле

В социальных сетях и в мессенджерах было распространено сообщение о том, что фельдшер службы скорой помощи "Маген Давид Адом" был якобы задержан полицией за то, что после ножевого теракта в торговом центре "А-Хуцот" в Кармиэле он не кинулся первым оказывать помощь получившему огнестрельные ранения террористу, а занимался израильскими солдатами, которых террорист ударил ножом.

В сообщении утверждалось, что сотрудник МАДА якобы подозревается в убийстве террориста вследствие неоказания ему своевременной медицинской помощи, и что вскоре он будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей.

Пресс-служба полиции опубликовала категоричное опровержение этой информации, подчеркнув, что речь идет о "фейк-ньюз".