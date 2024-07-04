Организаторы демонстраций против призыва "харедим" ужесточат протест
время публикации: 04 июля 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 19:16
Организаторы акций протестов против призыва ультрарелигиозных молодых людей на службу в армию или на альтернативную службу взяли пример с организаторов антиправительственных демонстраций и объявили "программу забастовок".
Они сообщают о создании системы отслеживания арестов в ходе демонстраций "харедим", после которых будут проводиться точечные акции протеста возле следственных изоляторов и полицейских участков, где находятся задержанные.
На следующей неделе они обещают ужесточить акции протеста, которые будут включать перекрытие дорог, поджоги мусорных баков и другие виды беспорядков. Соответствующие указания распространяются в виде письменных распоряжений по ультрарелигиозным районам.
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