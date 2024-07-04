ЦАХАЛ: за сутки в секторе Газы атакованы более 50 целей

ЦАХАЛ заявляет, что в районе Шуджаийи, к востоку от города Газа, силы 98-й дивизии продолжают ликвидацию террористов и террористической инфраструктуры – как на земле, так и в туннелях. За последние сутки разрушены несколько туннелей. Бойцами бригады "Цанханим" были уничтожены семь боевиков, еще одну группу боевиков ликвидировали бойцы 7-й бригады.

В центре сектора израильские ВВС, взаимодействуя с силами 99-й дивизии, ликвидировали нескольких боевиков и террористическую инфраструктуру.

В районе Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцы бригады "Нахаль" (162-я дивизия) уничтожили ликвидировали нескольких боевиков с помощью БПЛА.

За последние сутки израильские ВВС атаковали более 50 целей в секторе Газы.