Демонстранты перекрыли шоссе Аялон в районе Тель-Авива

Родственники похищенных и поддерживающие их израильтяне спустились на шоссе Аялон в районе развязки Шалом и перекрыли его в южном направлении для движения транспорта.

На проезжей части разведен костер.

Акция протеста также проходила в Иерусалиме, недалеко от дома семьи Нетаниягу. Двое демонстрантов были задержаны полицией за нарушение общественного порядка.

Акции протеста начались после того, как ЦАХАЛ подтвердил гибель в плену ХАМАСа еще четверых заложников: Амирама Купера, Йорама Мецгера, Хаима Пери и Надава Попплвелла.

Родственники похищенных заявляют, что последние новости свидетельствуют о том, что военное давление на ХАМАС не помогает вернуть похищенных.