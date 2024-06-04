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Израиль

Демонстранты перекрыли шоссе Аялон в районе Тель-Авива

время публикации: 04 июня 2024 г., 00:56 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 00:56
Демонстранты перекрыли шоссе Аялон в районе Тель-Авива
Erik Marmor/Flash90

Родственники похищенных и поддерживающие их израильтяне спустились на шоссе Аялон в районе развязки Шалом и перекрыли его в южном направлении для движения транспорта.

На проезжей части разведен костер.

Акция протеста также проходила в Иерусалиме, недалеко от дома семьи Нетаниягу. Двое демонстрантов были задержаны полицией за нарушение общественного порядка.

Акции протеста начались после того, как ЦАХАЛ подтвердил гибель в плену ХАМАСа еще четверых заложников: Амирама Купера, Йорама Мецгера, Хаима Пери и Надава Попплвелла.

Родственники похищенных заявляют, что последние новости свидетельствуют о том, что военное давление на ХАМАС не помогает вернуть похищенных.

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