Демонстранты перекрыли шоссе Аялон в районе Тель-Авива
время публикации: 04 июня 2024 г., 00:56 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 00:56
Родственники похищенных и поддерживающие их израильтяне спустились на шоссе Аялон в районе развязки Шалом и перекрыли его в южном направлении для движения транспорта.
На проезжей части разведен костер.
Акция протеста также проходила в Иерусалиме, недалеко от дома семьи Нетаниягу. Двое демонстрантов были задержаны полицией за нарушение общественного порядка.
Акции протеста начались после того, как ЦАХАЛ подтвердил гибель в плену ХАМАСа еще четверых заложников: Амирама Купера, Йорама Мецгера, Хаима Пери и Надава Попплвелла.
Родственники похищенных заявляют, что последние новости свидетельствуют о том, что военное давление на ХАМАС не помогает вернуть похищенных.
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