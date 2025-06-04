Из-за подозрительного чемодана полиция перекрывала станцию легкого метро "Элифелет"

На станции легкого метро ("ракевет кала") "Элифелет" в Тель-Авиве были обнаружены подозрительные арабы с багажом, в котором предположительно могли находиться взрывные устройства. В полицию обратились сотрудники безопасности станции, сообщившие о вышедших с тяжелыми сумками из поезда арабах.

Пассажиры и персонал станции были эвакуированы, на месте работали саперы тель-авивского округа полиции. Проверив сумки и чемоданы подозрительных пассажиров – жителей палестинских территорий, нелегально находящихся в Израиле – полиция сообщила, что оружия, взрывчатки и боеприпасов найдено не было.

Тем не менее, в багаже подозреваемых была найдена израильская военная форма. Двое нелегалов, 44-летний житель Шхема и 59-летний житель Бейт а-Тахта были задержаны и переданы в полицейский участок для допроса.