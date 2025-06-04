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Израиль

Из-за подозрительного чемодана полиция перекрывала станцию легкого метро "Элифелет"

Полиция
время публикации: 04 июня 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 17:33
Из-за подозрительного чемодана полиция перекрывала станцию легкого метро "Элифелет"
Пресс-служба полиции Израиля

На станции легкого метро ("ракевет кала") "Элифелет" в Тель-Авиве были обнаружены подозрительные арабы с багажом, в котором предположительно могли находиться взрывные устройства. В полицию обратились сотрудники безопасности станции, сообщившие о вышедших с тяжелыми сумками из поезда арабах.

Пассажиры и персонал станции были эвакуированы, на месте работали саперы тель-авивского округа полиции. Проверив сумки и чемоданы подозрительных пассажиров – жителей палестинских территорий, нелегально находящихся в Израиле – полиция сообщила, что оружия, взрывчатки и боеприпасов найдено не было.

Тем не менее, в багаже подозреваемых была найдена израильская военная форма. Двое нелегалов, 44-летний житель Шхема и 59-летний житель Бейт а-Тахта были задержаны и переданы в полицейский участок для допроса.

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