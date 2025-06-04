Эдельштейн требует санкций в отношении отказников, Нетаниягу пытается договориться

Глава правительства Биньямин Нетаниягу пригласил на срочную встречу в среду вечером председателя комиссии по внешней политике и безопасности Юлия Эдельштейна в попытке предотвратить развал правительства.

Сообщается, что выдвинутые Эдельштейном предложения о введении санкций против ультрарелигиозных призывников в коалиции назвали "драконовскими", причем санкции будут налагаться даже в случае почти полного достижения целевого призыва.

Как сообщает INN, ультрарелигиозные партии называют требования Юлия Эдельштейна "неприемлемыми": в частности, речь идет о таких санкциях, как отмена налоговых льгот для работающих жен уклоняющихся от призыва "харедим", аннулирование водительских прав уклонистов и отмену скидок на жилье.

В рамках обсуждения закона о призыве на заседании комиссии был предложен поэтапный механизм санкций, при котором при выполнении 90% целей призыва бюджет ешив будет сокращен на 20%, а выполнение 80% целей призыва – к сокращению бюджетов на 40%. Однако председатель комиссии Юлий Эдельштейн настаивает на том, что выполнение целей призыва менее чем на 95% должно привести к полной отмене бюджетов.

Представители ультрарелигиозных партий встретились накануне с Юлием Эдельштейном, после чего объявили, что встреча была неудачной. Сам Эдельштейн, напротив, сообщил, что встреча прошла в "хорошей атмосфере" и добавил, что назначены дополнительные обсуждения.

В "Ликуде" требуют от Эдельштейна "смягчить позиции", чтобы предотвратить развал правительства. Министр связи Шломо Кари предложил сместить Эдельштейна с поста председателя комиссии по внешней политике и безопасности.

Арье Дери собрал депутатов фракции ШАС на экстренное совещание в связи с кризисом.