ЦАХАЛ сообщил о перехвате беспилотника, приближавшегося к Израилю с востока

В 19:35 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о перехвате беспилотника, летевшего с востока. Ни в одном из населенных пунктов Израиля не было сигналов тревоги, так как БПЛА не представлял угрозы для населения.

По всей видимости, речь идет о перехвате беспилотника, запущенного хуситами из Йемена.