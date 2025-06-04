ЦАХАЛ сообщил о перехвате беспилотника, приближавшегося к Израилю с востока
время публикации: 04 июня 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 19:38
В 19:35 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о перехвате беспилотника, летевшего с востока. Ни в одном из населенных пунктов Израиля не было сигналов тревоги, так как БПЛА не представлял угрозы для населения.
По всей видимости, речь идет о перехвате беспилотника, запущенного хуситами из Йемена.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2025