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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате беспилотника, приближавшегося к Израилю с востока

ЦАХАЛ
Хуситы
Беспилотники
время публикации: 04 июня 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 19:38
ЦАХАЛ сообщил о перехвате беспилотника, приближавшегося к Израилю с востока
Ayal Margolin/Flash90

В 19:35 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о перехвате беспилотника, летевшего с востока. Ни в одном из населенных пунктов Израиля не было сигналов тревоги, так как БПЛА не представлял угрозы для населения.

По всей видимости, речь идет о перехвате беспилотника, запущенного хуситами из Йемена.

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