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Израиль

"Кан": ЦАХАЛ намерен распустить отряды быстрого реагирования в северных поселках

Ливан
Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 04 июня 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 19:05
"Кан": ЦАХАЛ намерен распустить отряды быстрого реагирования в северных поселках
Michael Giladi/Flash90

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", ЦАХАЛ уведомил членов отрядов быстрого реагирования о том, что 17 июня они закончат службу.

Глава регионального совета Верхней Галилеи Асаф Лангелван, комментируя эту информацию заявил, что бойцы отрядов быстрого реагирования в населенных пунктах на северных границах в течение длительного времени были первой линией обороны, и жители им благодарны за это. При этом Лангелван напомнил, что в конце месяца закончатся занятия в школах и ожидается, что многие жители вернутся в свои дома. "Это станет серьезным экзаменом для ЦАХАЛа – дать ощущение безопасности тем, кто планирует вернуться в свои дома".

В публикации на сайте "Кан" указывается, что новостная служба обратилась за комментариями к ЦАХАЛу, но ответа пока не получила.

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