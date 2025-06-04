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Израиль

Разрешено к публикации: в Модиине погиб 13-летний Итай Шамай, подозрения на убийство

время публикации: 04 июня 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 16:48
Разрешено к публикации: в Модиине погиб 13-летний Итай Шамай, подозрения на убийство
Пресс-служба МАДА

В среду, 4 июня, было разрешено к публикации имя мальчика, который, по имеющимся подозрениям, был убит вместе со своей матерью в Модиине несколько дней назад. Следствие склоняется к версии об убийстве, совершенном матерью мальчика, и ее последующем самоубийстве.

Похороны погибшего – 13-летнего Итая Шамая – состоялись в среду в 16:00 в Гиват-Шауле. Итай погиб при пожаре, вспыхнувшем в квартире в трехэтажном жилом доме на улице Шмуэль а-Нави в Модиине. Итай и его 50-летняя мама были извлечены из горящей квартиры, которая оказалась заперта изнутри.

Медикам оставалось лишь констатировать смерть обоих на месте происшествия. Вскоре представители полиции сообщили, что по определенным признакам, речь идет об убийстве мальчика и самоубийстве женщины. Расследование этого инцидента продолжается.

Израиль
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