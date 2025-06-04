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Израиль

У перекрестка Альмог грузовик столкнулся с автобусом, десятки пострадавших

ДТП
время публикации: 04 июня 2025 г., 16:34 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 17:00
У перекрестка Альмог грузовик столкнулся с автобусом, десятки пострадавших
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает предварительную информацию о тяжелом ДТП на шоссе 1 неподалеку от перекрестка Альмог. В результате столкновения грузовой машины и автобуса на месте происшествия около 20 пострадавших.

Пожарно-спасательная служба уточняет, что грузовик от удара перевернулся.

В результате аварии наблюдаются серьезные пробки на шоссе 1 на участке от Наби Муса до перекрестка Альмог.

По уточненной информации МАДА, в результате аварии пострадали около 30 пассажиров автобуса, все они передаются представителям "Красного Полумесяца", им будет оказана помощь на территории палестинской автономии. Водитель автобуса, израильтянин, получил легкие травмы, его эвакуируют в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

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