У перекрестка Альмог грузовик столкнулся с автобусом, десятки пострадавших

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает предварительную информацию о тяжелом ДТП на шоссе 1 неподалеку от перекрестка Альмог. В результате столкновения грузовой машины и автобуса на месте происшествия около 20 пострадавших.

Пожарно-спасательная служба уточняет, что грузовик от удара перевернулся.

В результате аварии наблюдаются серьезные пробки на шоссе 1 на участке от Наби Муса до перекрестка Альмог.

По уточненной информации МАДА, в результате аварии пострадали около 30 пассажиров автобуса, все они передаются представителям "Красного Полумесяца", им будет оказана помощь на территории палестинской автономии. Водитель автобуса, израильтянин, получил легкие травмы, его эвакуируют в больницу "Адаса Ар а-Цофим".