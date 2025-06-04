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Израиль

Левин вновь подаст на утверждение правительством предложение отстранить юрсоветницу

Ярив Левин
время публикации: 04 июня 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 21:34
Левин вновь подаст на утверждение правительства предложение отстранить юрсоветницу
Chaim Goldberg/Flash90

Несмотря на угрозу роспуска Кнессета, а возможно, и в связи с ней, министр юстиции Ярив Левин принял решение вновь вынести на ближайшем заседании правительства предложение об отстранении Гали Баарав-Миары с поста юридического советника правительства. Согласно готовящемуся предложению, правительство сможет ее отстранить в случае, если это предложение поддержат 75% министров.

Примечательно, что новое предложение предусматривает отстранение юридической советницы без необходимости консультации с комиссией по назначению высокопоставленных чиновников, как требуется в настоящее время. Министерская комиссия, требуемая действующими правилами, проведет с Гали Баарав-Миарой слушание по вопросу ее увольнения. И если будет найдено одно или более оснований для отстранения, предусмотренных законом, юрсоветница будет уволена решением 75% или более членов правительства.

В пояснении к предложению министр юстиции указывает, что правительство не доверяет юридической советнице, разногласия между сторонами за последнее время только обострились, что привело к параличу работы правительства по многим вопросам – что особенно проблематично в военное время.

При этом в министерстве юстиции подчеркивают, что на данном этапе речь идет о теоретическом предложении, и что любое фактическое решение требует поддержки трех четвертей министров правительства.

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