adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.565 ₪ 3.855 ₪
Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
14 - 24°
  • ИЗРАИЛЬ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • МИР
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТО
    • adv_08 ar_top_2
    Израиль

    "Первый год возрождения Израиля": в Иудейской пустыне найдены монеты восставших евреев

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Управление древностей Израиля/אוריה עמיחי
    Управление древностей Израиля/אוריה עמיחי
    Управление древностей Израиля/אוריה עמיחי     ВСЕ ФОТО

    В ходе проекта исследования пещер Иудейской пустыни, проводимых Управлением древностей совместно с министерством по делам наследия и гражданской администрацией Иудеи и Самарии в национальном парке "Мацок а-Этаким", были обнаружены четыре монеты, датируемые восстанием Бар-Кохбы.

    Особый интерес представляет одна из монет, датируемая первым годом восстания (132 годом н.э.) На ней вычеканена надпись: "Элазар а-Коэн". Предположительно, имеется в виду рабби Элазар а-Модаи – современник рабби Акивы и ученик рабби Йоханана бен-Закая.

    Монета может стать свидетельством, что Элазар а-Модаи играл важную духовную роль для евреев, поднявших восстание. Известно, что он жил в Бейтаре – городе, ставшим центром восставших. Согласно Иерусалимскому талмуду, в Бейтаре он и умер, возможно, погиб при подавлении выступления.

    adv_12 m_ar_1

    На бронзовой монете отчеканена пальма, по сторонам которой надписи "Элазар а-Коэн". На реверсе гроздь винограда окружает чеканка "Первый год возрождения Израиля". На остальных монетах – имя руководителя восстания: "Шимон".

    Одна из главных целей проекта исследования пещер Иудейской пустыни – добраться до находящихся там древностей раньше "черных археологов. Среди находок, сделанных во время раскопок, – мечи периода римского владычества, фрагменты свитков, самая древняя плетеная корзина.

    Глава Управления древностей Эли Эскозидо призывает общественность принять участие в важном проекте. Раскопки начнутся 11 марта и продлятся десять дней. Записаться на них можно на сайте Управления древностей.

    adv_13 incontent_1

    adv_14 m_ar_2

    Напомним, что три месяца назад издание National Geographic опубликовало список самых значительных находок, сделанных археологами в 2023 году. Первое место занял обнаруженный в пещере в Эйн-Геди тайник с оружием периода восстания Бар-Кохбы.

    Управление древностей сообщило о находке в сентябре 2023 года. Ученые нашли четыре римских меча и наконечник римского метательного копья – пилума. В сухом климате Иудейской пустыни сохранились и ножны мечей, изготовленные из дерева и кожи. Изготовлено оружие было около 1900 лет назад.

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 Декабря 2023
    Тайник с римским оружием в Эйн-Геди признан археологическим открытием года
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 6 Сентября 2023
    В Эйн-Геди найден тайник с оружием времен восстания Бар-Кохбы
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 Декабря 2022
    Секрет деревянной шкатулки: в Иудейской пустыне найден клад серебряных монет эпохи восстания Маккавеев
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:50 "Первый год возрождения Израиля": в Иудейской пустыне найдены монеты восставших евреев
    09:34 Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Израиль и предложил себя в посредники на мирных переговорах
    09:06 Вице-президент Харрис призвала Израиль к немедленному прекращению огня
    08:54 150-й день войны в Израиле. Хронология событий
    08:30 ЦАХАЛ развивает наступление на Хан-Юнис: уничтожено множество боевиков, арестованы 80 подозреваемых
    08:15 Задержан мошенник, пытавшийся заказать кредитку на имя Итамара Бен-Гвира
    07:39 Террористы обстреляли хасидов в Шхеме
    07:26 Иордания попросила Израиль продлить договор о поставке воды
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom