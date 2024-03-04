"Первый год возрождения Израиля": в Иудейской пустыне найдены монеты восставших евреев

В ходе проекта исследования пещер Иудейской пустыни, проводимых Управлением древностей совместно с министерством по делам наследия и гражданской администрацией Иудеи и Самарии в национальном парке "Мацок а-Этаким", были обнаружены четыре монеты, датируемые восстанием Бар-Кохбы.

Особый интерес представляет одна из монет, датируемая первым годом восстания (132 годом н.э.) На ней вычеканена надпись: "Элазар а-Коэн". Предположительно, имеется в виду рабби Элазар а-Модаи – современник рабби Акивы и ученик рабби Йоханана бен-Закая.

Монета может стать свидетельством, что Элазар а-Модаи играл важную духовную роль для евреев, поднявших восстание. Известно, что он жил в Бейтаре – городе, ставшим центром восставших. Согласно Иерусалимскому талмуду, в Бейтаре он и умер, возможно, погиб при подавлении выступления.

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На бронзовой монете отчеканена пальма, по сторонам которой надписи "Элазар а-Коэн". На реверсе гроздь винограда окружает чеканка "Первый год возрождения Израиля". На остальных монетах – имя руководителя восстания: "Шимон".

Одна из главных целей проекта исследования пещер Иудейской пустыни – добраться до находящихся там древностей раньше "черных археологов. Среди находок, сделанных во время раскопок, – мечи периода римского владычества, фрагменты свитков, самая древняя плетеная корзина.

Глава Управления древностей Эли Эскозидо призывает общественность принять участие в важном проекте. Раскопки начнутся 11 марта и продлятся десять дней. Записаться на них можно на сайте Управления древностей.

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Напомним, что три месяца назад издание National Geographic опубликовало список самых значительных находок, сделанных археологами в 2023 году. Первое место занял обнаруженный в пещере в Эйн-Геди тайник с оружием периода восстания Бар-Кохбы.

Управление древностей сообщило о находке в сентябре 2023 года. Ученые нашли четыре римских меча и наконечник римского метательного копья – пилума. В сухом климате Иудейской пустыни сохранились и ножны мечей, изготовленные из дерева и кожи. Изготовлено оружие было около 1900 лет назад.