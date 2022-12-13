adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
16 - 26°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.428 ₪ 3.621 ₪
Иерусалим:
12 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
16 - 26°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Секрет деревянной шкатулки: в Иудейской пустыне найден клад серебряных монет эпохи восстания Маккавеев

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Секрет деревянной шкатулки: в Иудейской пустыне найден клад серебряных монет эпохи восстания Маккавеев
    Управление древностей Израиля/Eitan Klein/Yaniv Berman     Секрет деревянной шкатулки: в Иудейской пустыне найден клад серебряных монет эпохи восстания Маккавеев
    Управление древностей Израиля/Dafna Gazit     Секрет деревянной шкатулки: в Иудейской пустыне найден клад серебряных монет эпохи восстания Маккавеев
    Управление древностей Израиля/Shai Halevi     ВСЕ ФОТО

    В рамках проекта по исследованию пещер Иудейской пустыни, проводимого Управлением древностей, гражданской администрацией Иудеи и Самарии, а также министерством Иерусалима и наследия, были проведены раскопки в так называемых "квадратных пещерах", расположенных в ущелье Даргот.

    Самая интересная находка была сделана в трещине в скале. Здесь была обнаружена деревянная шкатулка цилиндрической формы, изготовленная на токарном станке – в государственных израильских коллекциях подобной ей нет. В шкатулке, прикрытые лиловой шерстяной тканью, возможно, окрашенной пурпуром, находились 15 серебряных тетрадрахм.

    Монеты были отчеканены в Египте в правление царя Птолемея Шестого Филометора – современника сирийского Антиоха Четвертого Эпифана, вошедшего в историю гонениями на евреев. Монеты датируются периодом со 176 по 170 год до н.э. На одной из них выцарапано имя Шалмай, написанное на арамейском языке.

    adv_11 m_ar_1

    Ученые полагают, что найденный ими клад связан с восстанием Маккавеев против Антиоха, пытавшегося навязать евреям греческие обряды и осквернившего Иерусалимский храм.

    "Было бы интересно знать, кто этот человек – спрятавший свое имущество в пещере и рассчитывавший вернуться. Возможно, он погиб в боях, а клад остался здесь на 2200 лет, пока не пришли мы. Это уникальная находка, аналогов ей нет. Она свидетельствует, что в пещерах Иудейской пустыни действовали повстанцы или прятались беженцы", – говорит исследователь клада, сотрудник Управления древностей Эйтан Кляйн.

    О том, что происходило в Иудейской пустыне в начале восстания, рассказывают нам Книги Маккавеев. "И возвещено было мужам царским и войску, находившемуся в Иерусалиме, городе Давидовом, что некоторые мужи, нарушив царское повеление, ушли в сокровенные места в пустыне. И погнались за ними многие и, настигнув их, ополчились, и выстроились к сражению против них в день субботний, и сказали им: теперь еще можно; выходите и сделайте по слову царя, и останетесь живы. Но они отвечали: не выйдем и не сделаем по слову царя, не оскверним дня субботнего. Тогда поспешили начать сражение против них. Но они не отвечали им, ни даже камня не бросили на них, ни заградили тайных убежищ своих, и сказали: мы все умрем в невинности нашей; небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас. Нападали на них по субботам, и умерло их, и жен их, и детей их со скотом их, до тысячи", – говорится во второй главе Первой книги Маккавеев.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_2

    Руководитель раскопок Амир Ганор напоминает, что проект по исследованию пещер продолжается уже шесть лет: "Он полностью оправдал себя. Нам удалось спасти от уничтожения и разграбления тысячи археологических артефактов. В их числе фрагменты библейских свитков, наконечники стрел периода Бар-Кохбы и плетеная корзина, которой 10500 лет".

    "Находка, представленная накануне праздника Ханука, имеет важную символическую ценность. Она доказывает, как важно заниматься исследованиями, связанными с нашим наследием, сохранять такие места. Министерство выделило миллионы шекелей на исследования пещер Иудейской пустыни", – рассказывает министр Иерусалима и наследия Зеэв Элькин.

    Отметим, что сохранению шкатулки способствовал сухой климат пустыни. Увидеть находки воочию можно будет на Хануку в Музее Хасмонеев в Модиине, в рамках недели наследия Израиля.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_3

    adv_16 article_dw_desk
    adv_17 article_dw_mobile
    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:43 Воздушная тревога на всей территории Украины
    14:11 Украинские эксперты предоставили Тегерану доказательства обстрелов территории Украины иранскими дронами
    13:54 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 293-й день войны
    12:23 Прокуратура подала гражданский иск против Фаины Киршенбаум
    12:22 Россия намерена построить на захваченной Арабатской стрелке новый город
    12:02 Axios: израильские чиновники заявляют, что Иран ограничит дальность ракет, поставляемых в Россию
    11:15 На Багамах арестован основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
    10:39 Спикером Кнессета 25-го созыва избран Ярив Левин
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5