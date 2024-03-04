Второй тур муниципальных выборов: все, что вам нужно знать

70 кандидатов будут баллотироваться на пост руководителей 35 муниципалитетов и местных советов, в которых не удалось избрать мэра или главу местного совета в ходе муниципальных выборов 27 февраля.

Второй тур муниципальных выборов состоится в 35 муниципалитетах и местных советах в воскресенье, 10 марта, избирательные пункты будут открыты с 13:00 по 22:00 (без перерыва). В населенных пунктах, где количество имеющих право на голосование не превышает 350 человек, избирательные пункты будут открыты с 13:00 по 20:00, также без перерыва.

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Второй тур был ускорен на два дня, чтобы учесть нужды избирателей-мусульман, отмечающих месяц Рамадан.

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Важно отметить: в отличие от первого дня выборов в органы местной власти, день второго тура не является официальным выходным днем.

Второй тур выборов проводится в том случае, если ни одному из кандидатов на пост главы муниципалитета или местного совета не удалось набрать, как минимум, 40% действительных (не аннулированных по какой-либо причине) бюллетеней, или если два кандидата получили равное количество голосов, в совокупности составляющее 40% и более бюллетеней.

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В случае, если в период между первым и вторым туром один из кандидатов перестает баллотироваться (в связи со смертью, отставкой или по другой причине), второй тур голосования будет проводиться только с оставшимся кандидатом, и избиратели будут голосовать "за" него или "против". Он будет избран, если количество признанных действительными бюллетеней, отданных за него, превышает количество бюллетеней против. Голосование против единственного кандидата будет вестись при помощи зеленого бюллетеня.

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Крупнейшим городом, в котором пройдет второй тур, является Хайфа. Также среди крупных городов, жители которых не смогли определиться с мэром с первого раза – Кирьят-Гат, Рамле, Реховот, Бейт-Шемеш, Хариш, Тират а-Кармель, Йегуд. Также второй тур ожидает жителей Абу-Гоша, Ор-Акивы, Ариэля, Беэр-Тувьи, Букаты, Эфрат, Бейт-Джана, Биньямины, Бисмат-Табуна, Баане, Джулиса, Джата, Дир аль-Асада, Зарзира Кафр-Каны, Лакии, Машхеда, Арабе, Пкиина, Кирьят-Экрона, Шааба. Второй тур предстоит и жителям региональных советов Эль-Касум и Неве Мидбар.