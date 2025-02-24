15 палестинских нелегалов арестованы в закусочных и кальянной в Яффо

Сотрудники тель-авивской полиции при поддержке полицейских МАГАВ задержали 15 палестинских нелегалов, работавших в трех различных бизнесах в Яффо: в кальянной и в закусочных. Операция проводилась в воскресенье вечером.

В числе задержанных нелегалов – жители Калькилии, Бейт-Лехема, Шхема и Хеврона, все они не имеют разрешений на въезд в Израиль и на работу в Израиле. Нелегалы и их работодатели были доставлены в полицию, им предстоит предъявление обвинений.

Полиция начала процедуру административного наказания работодателей нелегалов: ожидается, что закусочные и кальянная будут закрыты.