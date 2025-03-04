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Израиль

Вновь забастовка на пограничном переходе Алленби

Забастовка
время публикации: 04 марта 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 10:58
Вновь забастовка на пограничном переходе Алленби
Flash90/Kobi Gideon/GPO

Утром 4 марта инспекторы пограничных переходов вновь внезапно закрыли пограничный переход Алленби на границе с Иорданией, заявив о проведении забастовки.

Это вторая подобная забастовка на этой неделе (прошлая была 2 марта).

Инспекторы заявляют, что подвергаются нападениям со стороны лиц, которым было отказано во въезде в Израиль, и требуют дополнительной охраны для обеспечения безопасности их работы.

Израиль
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