Вновь забастовка на пограничном переходе Алленби

Утром 4 марта инспекторы пограничных переходов вновь внезапно закрыли пограничный переход Алленби на границе с Иорданией, заявив о проведении забастовки.

Это вторая подобная забастовка на этой неделе (прошлая была 2 марта).

Инспекторы заявляют, что подвергаются нападениям со стороны лиц, которым было отказано во въезде в Израиль, и требуют дополнительной охраны для обеспечения безопасности их работы.