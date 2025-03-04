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Израиль

Полкилограмма гашиша в стельках ботинок: полиция арестовала наркоторговца

Полиция
Наркотики
время публикации: 04 марта 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 15:49
Полкилограмма гашиша в стельках ботинок: полиция арестовала наркоторговца
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Хадеры в ходе проверки остановленного для досмотра автомобиля обнаружили пару обуви, в стельках которой было спрятано подозрительное вещество – предположительно, гашиш. Общий вес наркотика достигал почти 500 г.

Подозреваемый, 41-летний житель Хадеры, был арестован. После допроса его доставили в суд, который продлил срок его содержания под стражей до 5 марта.

Израиль
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