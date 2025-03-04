Полкилограмма гашиша в стельках ботинок: полиция арестовала наркоторговца

Сотрудники полиции Хадеры в ходе проверки остановленного для досмотра автомобиля обнаружили пару обуви, в стельках которой было спрятано подозрительное вещество – предположительно, гашиш. Общий вес наркотика достигал почти 500 г.

Подозреваемый, 41-летний житель Хадеры, был арестован. После допроса его доставили в суд, который продлил срок его содержания под стражей до 5 марта.