Полкилограмма гашиша в стельках ботинок: полиция арестовала наркоторговца
время публикации: 04 марта 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 15:49
Сотрудники полиции Хадеры в ходе проверки остановленного для досмотра автомобиля обнаружили пару обуви, в стельках которой было спрятано подозрительное вещество – предположительно, гашиш. Общий вес наркотика достигал почти 500 г.
Подозреваемый, 41-летний житель Хадеры, был арестован. После допроса его доставили в суд, который продлил срок его содержания под стражей до 5 марта.
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