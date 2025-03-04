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Израиль

Ожидаются наводнения в Иудейской пустыне, Негеве и районе Мертвого моря

Погода
время публикации: 04 марта 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 15:30
Ожидаются наводнения в Иудейской пустыне, Негеве и районе Мертвого моря
Hadas Parush/Flash90

По прогнозу метеорологической службы Израиля, в период со среды по пятницу (с 5 по 7 марта) ожидаются осадки и существует опасность наводнений в руслах рек и ручьев Иудейской пустыни, района Мертвого моря и Негева.

Управление природы и парков напоминает о категорическом запрете входить пешком и въезжать на транспорте в русла рек до полного спада воды, это смертельно опасно. Также запрещено приближаться к берегам рек во время наводнения из-за опасности обрушения берега.

Уточнить безопасность маршрута или туристического объекта можно в информационном центре Управления природы и парков по телефону *3639 или по WhatsApp.

Израиль
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