Ожидаются наводнения в Иудейской пустыне, Негеве и районе Мертвого моря

По прогнозу метеорологической службы Израиля, в период со среды по пятницу (с 5 по 7 марта) ожидаются осадки и существует опасность наводнений в руслах рек и ручьев Иудейской пустыни, района Мертвого моря и Негева.

Управление природы и парков напоминает о категорическом запрете входить пешком и въезжать на транспорте в русла рек до полного спада воды, это смертельно опасно. Также запрещено приближаться к берегам рек во время наводнения из-за опасности обрушения берега.

Уточнить безопасность маршрута или туристического объекта можно в информационном центре Управления природы и парков по телефону *3639 или по WhatsApp.