ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира военно-морского подразделения "Радуана"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на юге Ливана командира военно-морского подразделения "Радуана" (одно из самых боеспособных подразделений "Хизбаллы") Хадара Саида Хашама.

По данным израильских спецслужб, боевик вступил в ряды "Хизбаллы" двадцать лет назад, занимал ряд различных постов. Как командир военно-морского подразделения принимал активное участие в контрабанде морем оружия для "Хизбаллы", планировании террористических атак на море против Израиля и его граждан, в том числе после вступления в силу режима прекращения огня.

"Деятельность Хадара Саида Хашама представляла угрозу для Государства Израиль и его граждан, а также грубо нарушала соглашение между Израилем и Ливаном", – говорится в сообщении, распространенном армейской пресс-службой.

Днем 4 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на юге Ливана, примерно в 10 км от границы с Израилем. По данным ЦАХАЛа, удар был нанесен в районе Кана. Операция проводилась под командованием штаба Северного военного округа и при участии управления военной разведки.