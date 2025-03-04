Новый расклад перед выборами? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

В этом выпуске: попытка Гади Айзенкота объединить все лево-центристские силы Израиля, стремление Нафтали Беннета не дать нам забыть о своем существовании, сомнения в ультраортодоксальном лагере и усиливающееся ощущение политиков, что скоро выборы.

В израильской политике традиционно высоко ценят генералов, особенно в левоцентристском лагере. Последние лидеры этой части политического спектра – от Ицхака Рабина до Бени Ганца – имели военное прошлое. Сейчас, несмотря на разочарование в Ганце, роль главного претендента на лидерство левых стремится занять Гади Айзенкот, бывший начальник Генштаба, потерявший сына и племянника в текущей войне. Его образ военного с трагической историей делает его идеальным кандидатом для левоцентристского лагеря.

Айзенкот пытается сформировать политический блок, который объединит "Кахоль-Лаван" Ганца, "Еш Атид" Лапида и, возможно, партию Яира Голана. Это объединение сможет бросить вызов как Биньямину Нетаниягу, чья коалиция набирает силу, так и Нафтали Беннету, который остается популярной фигурой, хотя он и не участвует в активной политике.

В то же время Ганц не собирается уступать лидерство в своей партии и отказывается проводить праймериз. Это может привести к расколу, если Айзенкот решит уйти и создать новый список с другими генералами.

На фоне этих событий Нафтали Беннет возвращается в информационное поле, резко критикуя правительство за жесткое обращение с родственниками заложников. Его заявление вызвало острую реакцию со стороны власти, но также подтвердило его политические амбиции.

Как изменится политический ландшафт Израиля, и сможет ли Айзенкот объединить левых – все подробности в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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