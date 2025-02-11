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Израиль

В среду возможны наводнения в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря

Экология
Погода
время публикации: 11 февраля 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 14:21
В среду возможны наводнения в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря
Maor Kinsbursky/Flash90

Управление природы и парков, основываясь на прогнозах метеорологической службы, опубликовало предупреждение об опасности наводнений в среду, 12 февраля, в руслах рек и ручьев Иудейской пустыни и в районе Мертвого моря. В горах на севере Израиля может выпасть снег.

В сообщении подчеркивается, что в случае снегопада крайне сложно различить предупреждающие знаки о минах и других опасностях, в связи с этим категорически запрещено сходить с маркированных троп и официальных маршрутов.

Строго запрещается входить пешком или въезжать на транспорте в русла ручьев до полного спада воды: это опасно для жизни. Нельзя приближаться к берегам ручьев и рек во время паводка из-за риска обрушения берега.

Туристов и отдыхающих просят сверяться с прогнозом погоды и следить за обновлениями прогнозов в СМИ и на сайте метеорологической службы. Для уточнения маршрутов и безопасных туристических объектах можно звонить в Управление природы и парков по телефону *3630 или сверяться с оператором информационного центра Управления при помощи мессенджера WhatsApp.

Израиль
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