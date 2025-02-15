В воскресенье в Иудейской пустыне и возле Мертвого моря возможны наводнения

Управление природы и парков опубликовало предупреждение о том, что в соответствии с прогнозом погоды в воскресенье, 16 февраля, в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря возможны наводнения.

Строго запрещается входить пешком или въезжать на транспорте в русла ручьев до полного спада воды: это опасно для жизни. Нельзя приближаться к берегам ручьев и рек во время паводка из-за риска обрушения берега.

Туристов и отдыхающих просят сверяться с прогнозом погоды и следить за обновлениями прогнозов в СМИ и на сайте метеорологической службы.

Для уточнения маршрутов и безопасных туристических объектов можно звонить в Управление природы и парков по телефону *3630 или сверяться с оператором информационного центра Управления при помощи мессенджера WhatsApp.