Дело группировки Абу Латиф: задержаны двое подозреваемых в шантаже застройщика

Полиция сообщила об аресте еще двух жителей центра Израиля по подозрению в том, что они совместно с преступной группировкой Абу Латиф шантажировали застройщика, который управляет проектами стоимостью в сотни миллионов шекелей.

Ранее на этой неделе сообщалось о масштабной операции против криминального клана Абу Латиф, промышляющего рэкетом, "крышеванием" и рейдерскими захватами, а в последние годы распространившего свою деятельность на сферу государственных заказов, оборот которых составляет миллиарды шекелей в год.

ОПГ использовала угрозы в адрес подрядчиков с целью предотвращения их участия в различных тендерах, запугивание крупных подрядчиков, выигравших тендеры, с целью принуждения их к заключению договоров с субподрядчиками и компаниями, действующими под покровительством ОПГ или принадлежащими ее членам, превращение победы в тендере из актива в бремя для выигравших подрядчиков посредством жестоких репрессивных действий против них после победы, чтобы заставить их отказаться от выполнения работы.

В ходе операции были изъяты арестованы наличные, имущество и элитные автомобили на миллионы шекелей. Также был проведен обыск в компании, принадлежащей одному из лидеров ОПГ, через которую, согласно подозрению, отмывались значительные средства от преступной деятельности.