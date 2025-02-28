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Израиль

Дело группировки Абу Латиф: задержаны двое подозреваемых в шантаже застройщика

время публикации: 28 февраля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 10:44
Дело группировки Абу Латиф: задержаны двое подозреваемых в шантаже застройщика
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила об аресте еще двух жителей центра Израиля по подозрению в том, что они совместно с преступной группировкой Абу Латиф шантажировали застройщика, который управляет проектами стоимостью в сотни миллионов шекелей.

Ранее на этой неделе сообщалось о масштабной операции против криминального клана Абу Латиф, промышляющего рэкетом, "крышеванием" и рейдерскими захватами, а в последние годы распространившего свою деятельность на сферу государственных заказов, оборот которых составляет миллиарды шекелей в год.

ОПГ использовала угрозы в адрес подрядчиков с целью предотвращения их участия в различных тендерах, запугивание крупных подрядчиков, выигравших тендеры, с целью принуждения их к заключению договоров с субподрядчиками и компаниями, действующими под покровительством ОПГ или принадлежащими ее членам, превращение победы в тендере из актива в бремя для выигравших подрядчиков посредством жестоких репрессивных действий против них после победы, чтобы заставить их отказаться от выполнения работы.

В ходе операции были изъяты арестованы наличные, имущество и элитные автомобили на миллионы шекелей. Также был проведен обыск в компании, принадлежащей одному из лидеров ОПГ, через которую, согласно подозрению, отмывались значительные средства от преступной деятельности.

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