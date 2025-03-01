На набережной Бат-Яма тяжело ранен мужчина

На улице Йордей а-Ям в Бат-Яме в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Его состояние оценивается как тяжелое.

В этом инциденте пострадал еще один человек, он получил легкие травмы.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.