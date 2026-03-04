x
04 марта 2026
Ближний Восток

На Ближний Восток переброшена еще одна эскадрилья F-35A

ВВС
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 02:27 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 02:31
На Ближний Восток переброшена еще одна эскадрилья F-35A
AP Photo/Alejandro Granadillo

ВВС США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов, следует из данных портала Itamilradar.

F-35A 3 марта вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где они временно находились после перелета с континентальной части США, в сопровождении американских самолетов-заправщиков, отмечает "Интерфакс".

Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно.

Большая часть американской авиационной группировки размещена на авиабазе Муаффак Салти в Иордании. Там уже находятся 30 истребителей F-35A, а также несколько эскадрилий других типов боевых самолетов.

2 марта на Ближний Восток с авиабазы Лейкенхит прибыла эскадрилья истребителей F-15E Strike Eagles в составе 12 самолетов.

Кроме того, на минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу "Увда" в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

В настоящее время с учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже около 250 американских боевых истребителей.

Ближний Восток
