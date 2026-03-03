4-й день войны "Рычание льва": обстрелы территории Израиля, ЦАХАЛ и армия США атакуют в Иране

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые два дня войны были атакованы тысячи целей в Иране, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Иран атакует американские базы на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов погибли не менее 12 человек: 11 израильтян и филиппинка. На данный момент опубликованы имена десяти погибших: это Марина Балеева, 68 лет, скончалась от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище; волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац; Габриэль Барух Ревах; Йосеф (Йоси) Коэн и его жена Блория Коэн; 16-летний Яаков Битон; 15-летняя Авигил Битон; 13-летняя Сара Битон.Также в первый день войны погибла гражданка Филиппин Мэри Энн В. Де Вера, не бросившая пожилую женщину, за которой ухаживала. Кроме того, сообщалось, что по дороге в убежище в Тель-Авиве получил тяжелую травму головы и скончался 102-летний мужчина.

Армия США сообщает о шести погибших военнослужащих.

4-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 03.03.2026

01:00

ЦАХАЛ объявил о новой волне атак на штаб-квартиры и склады оружия террористической организации "Хизбалла" в Бейруте. Ливанские источники сообщают об авиаударах в районе Дахия, на юге Бейрута.

Полиция Израиля сообщает, что в Тель-Авиве после очередного ракетного обстрела есть пострадавший – по информации МАДА, этот человек получил легкие травмы. Зафиксированы падения фрагментов ракет. МАДА заявляет, что раненых нет. Видимо, речь о травме по пути в убежище.

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля: в Хайфе и Галилее. Зафиксирован ракетный обстрел. Работает ПРО.

00:00

Сирены в Иорданской долине и в районе Кармель.

Сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в центральных и северных районах Израиля: Гуш-Дане, округах а-Шарон, Яркон, Шфела, Лахиш, в Самарии, Иерусалиме, Иудейской низменности, а также на Голанских высотах, в Верхней, Нижней, Западной Галилее, Вади-Ара, Кармеле, Хайфском заливе, в Иорданской долине.

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, от Голанских высот до Хайфы. Был зафиксирован ракетный обстрел. Работает ПРО.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) около полуночи объявила, что израильские ВВС, осуществляя очередную атаку на цели в Тегеране, сбросили десятки бомб и уничтожили "центр связи иранского террористического режима". "В последнее время центр использовался силами иранского режима для проведения военных операций под прикрытием гражданских средств и ресурсов, что выходит за рамки обычной пропагандистской деятельности, осуществляемой внутри центра. Деятельность центра осуществлялась под непосредственным руководством и по поручению "Корпуса стражей исламской революции". На протяжении многих лет Иранское управление телерадиовещания призывало к уничтожению Государства Израиль и применению ядерного оружия. Кроме того, это привело к подавлению иранского народа и распространению лжи среди населения. ЦАХАЛ продолжит наносить ущерб инфраструктуре иранского террористического режима по всему Тегерану", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Иранские источники подтвердили авиаудары по зданию гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране. При этом заявлено, что удар был нанесен израильскими и американскими ВВС. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB заявила, что удары США и Израиля по зданию компании не повлекли нарушений в телевизионной работе, трансляция программ продолжается в штатном режиме.