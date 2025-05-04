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Израиль

Законопроект о разделении полномочий юридического советника одобрен к голосованию

Юридическая реформа
Кнессет
время публикации: 04 мая 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 18:55
Гиль Лимон
Tal Gal/Flash90

Комиссия министров по законодательству одобрила к голосованию в предварительном чтении законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства – несмотря на протест юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары.

Баарав-Миара рекомендовала возражать против данной законодательной инициативы и не продвигать ее, поскольку "существуют серьезные опасения, что законопроекты (речь идет о нескольких подобных законодательных инициативах) направлены на продвижение личных интересов избранных представителей власти, находящихся под следствием или привлеченных к уголовной ответственности, включая премьер-министра".

В соответствии с законопроектом, полномочия давать юридические консультации правительству и заниматься уголовным преследованием членов правительства и депутатов Кнессета будут разделены на две разные должности: собственно юридического советника правительства и государственного прокурора.

Заместитель Баарав-Миары Гиль Лимон, составивший официальное письмо на имя министра юстиции, указал, что эти законопроекты призваны внести фундаментальные изменения в институт юридического советника правительства, каким он был сформирован на протяжении десятилетий. "Сочетание функций юридического советника правительства также как ответственного и за уголовное преследование, и за юридическое консультирование исполнительной власти предназначено для эффективного выполнения ее роли в обеспечении верховенства закона", – указано в письме.

Израиль
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